Maval News : धर्मेंद्र यांच्या निधनाने मावळात हळहळ; दिलखुलास स्वभावामुळे ग्रामस्थांशी होते घट्ट नाते

अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे मावळतील त्यांच्या फार्म हाउस शेजारील औंढे खुर्द गाव आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
टाकवे बुद्रुक - अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे मावळतील त्यांच्या फार्महाउसशेजारील औंढे खुर्द गाव आणि परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ते या गावाच्या मातीत, शेतीत रमले होते.

