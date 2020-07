आयटी कंपन्यांसाठी हे आहेत लॉकडाउनचे नियम...

पिंपरी : शहरात कोरोना संसर्ग आटोक्‍यात आणण्यासाठी सोमवार (ता. 13) मध्यरात्रीपासून महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पुन्हा दहा दिवसांसाठी लॉकडाउन जाहीर केला. यातील पहिले पाच दिवस 14 ते 18 जुलैपर्यंत कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तर, नंतरचे पाच दिवस 19 ते 23 जुलै काही प्रमाणात शिथिलता आणली जाईल. या कालावधीत आयटी कंपन्यांनी 15 टक्के कामगार उपस्थित ठेवायचे आहेत. किंवा वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडायचा आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली. लॉकडाउन काळात पिंपरी-चिंचवडमध्ये काय सुरू, काय बंद? वाचा सविस्तर लॉकडाउनचे पहिले पाच दिवस (ता. 14 ते 18 जुलै) कडकडीत बंद असेल. त्यानंतर थोडी शिथिलता आणली जाईल. आयटी कंपन्या 15 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहू शकतील. वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय खुला. कंपन्यांना कामगारांसाठी स्वतःचे चारचाकी वाहन किंवा निश्‍चित केलेल्या बसमधून प्रवासाला परवानगी आहे. शहरातील कंपन्या चालू राहतील. कामगारांची वाहतूक चारचाकी वाहनातूनच पास घेऊन करायची आहे. कंपनीतच दहा दिवस निवास व्यवस्था केल्यास संपूर्ण परवानगी कंटेन्मेंट झोनबाहेरील कामगाराच असावेत. ई-पास epaas.addl2@pcmcindia.gov.in येथे उपलब्ध होईल. औद्योगिक व इतर वस्तुंची पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक स्थानिक, आंतरजिल्हा, आंतरराज्य वाहतूक नियमानुसार सुरू राहील. जीवनावश्यक वस्तू, औषधं, तयार अन्न घरपोच सेवा सकाळी आठ ते रात्री दहा या वेळेत सुरू राहील.

65 वर्षांवरील व मधुमेह, रक्तदाब, दमा, यकृत, मुत्रपिंड, कर्करोग, एचआयव्ही बाधित व्यक्ती, गरोदर महिला व दहा वर्षांखालील मुले यांनी अत्यावश्‍यक सेवा व वैद्यकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये.

विनाकारण फिरताना आढळल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल. वाहन जप्त करून परवाना रद्द केला जाईल.

दुध विक्री, वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा, रुग्णालये, मेडिकल दुकाने 24 तास, अत्यावश्‍यक सेवेसाठी पेट्रोल पंप (सकाळी 9 ते दुपारी 2), घरपोच गॅस सिलिंडर सेवा, पाणी टॅंकर, वर्तमानपत्रे छपाई व वितरणास परवानगी. मात्र, सकाळी सहा ते नऊ या वेळेत वितरण होईल. लॉकडाउनमध्ये हे बंधनकारक मास्कचा वापर करणे

सामाजिक अंतर राखणे

एकत्र न जमणे (अंत्यसंस्काराला वीस जणांनाच परवानगी )

सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे कामाच्या ठिकाणांबाबत... घरातूनच काम करणे अथवा कामाच्या कामकाजाच्या वेळेची योग्य आखणी करावी.

थर्मल स्क्रीनिंग, हँडवाश, सॅनिटायझर असावे.

कामाच्या ठिकाणचे वारंवार

सॅनिटायझेशन करणे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये योग्य अंतर, दोन शिफ्टमध्ये पुरेसा वेळ, जेवणाच्या सुट्टीचे नियोजन याबाबत कार्यालयप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी.

