पिंपरी-चिंचवड

Lonavala Car Fire : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर धावत्या मोटारीला अचानक आग; चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठी दुर्घटना टळली!

Expressway Accident : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर लोणावळा परिसरात धावत्या मोटारीला अचानक आग लागली. चालकाच्या उपस्थितीने प्रवाशांचे प्राण वाचले असून वाहन पूर्णपणे जळून खाक झाले.
Car Catches Fire on Mumbai–Pune Expressway

Car Catches Fire on Mumbai–Pune Expressway

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणावळा : मुंबईहून पुण्याकडे जाताना धावत्या मोटारीने पेट घेतला. ही घटना द्रुतगती मार्गावर शनिवारी दुपारी बाराच्या सुमारास अमृतांजन पूल ते बोरघाट (दस्तुरी) महामार्ग पोलिस ठाणे या दरम्यान घडली. आग लागल्याचे लक्षात येताच मोटारचालकाने प्रसंगावधान राखत वाहन मार्गाच्या कडेला घेतले. चालक व त्यातील प्रवासी तत्काळ बाहेर पडल्याने मोठी जीवितहानी टळली. काही क्षणांतच गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली. दरम्यान, यामुळे काही काळ बाकी वाहने थांबून राहिली.

Car Catches Fire on Mumbai–Pune Expressway
Pune Accident : नवले पुलावर भीषण अपघात! सात जणांचा जागीच मृत्यू; आठ वाहनांचा चुराडा, महामार्ग ठप्प
Loading content, please wait...
fire
accident
lonavala
Expressway
NHAI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com