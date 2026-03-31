Pimpri News: अपघात आणि बेपत्ता नोंद एकाच पोलीस ठाण्यात, तरी तपासाची तसदी घेतली नाही; CRPF जवानाच्या मृत्यूचा ५ दिवसांनी उलगडा..

पिंपरी : केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील (सीआरपीएफ) बेपत्ता जवानाचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे पाच दिवसांनी समोर आले. ''अपघाती मृत्यू आणि बेपत्ता असल्याची नोंद एकाच ठाण्यात असतानाही तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी तपासाची तसदी घेतली नाही,'' असा आरोप जवानाच्या कुटुंबीयांनी केला. .प्रशांत प्रकाश कदम (वय ४२, रा. लक्ष्मीबाग कॉलनी, तळेगाव दाभाडे. मूळ-रायगड) असे या जवानाचे नाव आहे. २५ मार्चला सोमाटणे फाटा येथे वाहनाने दिलेल्या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, ओळख न पटल्याने पोलिसांनी हा मृतदेह पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात ठेवला आणि अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद केली..दरम्यान, २७ मार्चला 'सीआरपीएफ'च्या गुजरातमधील कार्यालयातून प्रशांत हे ड्युटीवर आले नसल्याचा फोन त्यांच्या पत्नीला आला. त्यावर प्रशांत बेपत्ता असल्याची तक्रार पत्नीने तळेगाव दाभाडे पोलिसांत नोंदवली. दरम्यान, वायसीएम रुग्णालयातील बेवारस मृतदेह प्रशांत यांचा असल्याचे तपासात समोर आले. त्यांच्या पार्थिवावर रात्री उशिरा तळेगाव दाभाडे येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगी, मुलगा असा परिवार आहे..मोबाइलसह साहित्य गहाळअपघातानंतर प्रशांत यांच्या मृतदेहाजवळ ओळखपत्र, मोबाइल अथवा इतर साहित्य सापडले नाही. त्यामुळे त्यांची ओळख पटत नव्हती. त्यांचे साहित्य गेले कुठे, याचा शोध पोलिस घेत आहेत...आमचा तपास सुरू असतानाच त्या अपघातातील मृत आणि बेपत्ता व्यक्ती एकच असल्याचे समोर आले. त्यावर प्रशांत यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला.- कन्हैय्या थोरात, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, तळेगाव दाभाडे