Daund Discovery: दौंडमध्ये आढळली झुरळाची नवी प्रजात; जनुकीय रचनेमुळे वेगळेपण, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध!

पिंपरी: आतापर्यंत समोर न आलेल्या झुरळाच्या प्रजातीचा शोध लावण्यात संशोधकांना यश आले आहे. दौंड तालुक्यातील नाथाचीवाडी परिसरात एका शेतात ही प्रजाती सापडली. पुण्यातील भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण पश्चिम प्रादेशिक केंद्र, चेन्नईतील दक्षिण प्रादेशिक केंद्र आणि आकुर्डी येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयाच्या प्राणिशास्त्र विभागाने हे संशोधन केले. .झुरळाच्या या प्रजातीला 'निओलोबोप्टेरा पेनिन्सुलारिस' (Neoloboptera peninsularis) असे नाव देण्यात आले आहे. 'निओलोबोप्टेरा' वंशातील झुरळाच्या प्रजाती भारत, चीन आणि थायलंडमध्ये आढळतात. यापूर्वी भारतात 'निओलोबोप्टेरा इंडिका' (१८६५) आणि 'निओलोबोप्टेरा चक्रबोर्टी' (१९९५) या दोनच प्रजातींची नोंद होती. दरम्यान, जगभरात आजपर्यंत झुरळांच्या सुमारे पाच हजार प्रजातींची नोंद झाली असून, त्यापैकी १९० प्रजाती भारतात आढळतात..या संशोधनात अन्सारी शबनम, एम. सेनराज, साहिल शिकलगार, रश्मी मोरे आणि के. पी. दिनेश यांचा सहभाग आहे. त्यांचे निष्कर्ष कोलकाता येथून प्रकाशित होणाऱ्या 'रेकॉर्ड्स ऑफ द झूलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले आहेत..प्रजातीचे वेगळेपणशरीररचना (आकार, रंगछटा), पंखांची रचना, ननेंद्रियांच्या रचनेमुळे झुरळाची ही प्रजाती स्वतंत्र ओळख निर्माण करते. शिवाय, जनुकीय रचना वेगळी असल्याने ही झुरळे इतरांसारखी दिसत असली, तरी ती वेगळी ठरतात..हा अभ्यास भारतीय झुरळांच्या वर्गीकरणशास्त्रात मैलाचा दगड ठरतो. यात भारतातील झुरळांच्या प्रजातीचे डीएनए बारकोडवर आधारित पहिलेच वर्णन सादर केले आहे. याला भक्कम वंशवृक्षीय विश्लेषणांचा आधार आहे.- डॉ. धृती बॅनर्जी, संचालक, भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण.भारतीय कीटक समूहांमध्ये डीएनए बारकोडिंग अजूनही प्राथमिक अवस्थेत आहे. हा अभ्यास शास्त्रीय वर्गीकरणास मदत करतो. देशातील झुरळांबद्दलचा अभ्यास व्यापकपणे करण्यासाठी ही सुरुवात ठरणार आहे.- डॉ. बसुदेव त्रिपाठी, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण..झुरळांचे मूल्य दीर्घकाळ कमी लेखले गेले आहे. त्यांच्याबद्दलची माहिती अपुरी आहे. महाराष्ट्राचा बराचसा भाग समाविष्ट असलेला दख्खनचा भाग हा झुरळांच्या विविधतेसाठी सर्वांत कमी शोधलेल्या प्रदेशांपैकी एक आहे. महाराष्ट्रातून केवळ १३ प्रजातींचे मूळ वर्णन केले गेले आहे.-प्रा. रश्मी मोरे, प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी.