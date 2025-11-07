Ladki Bahin : लाडक्या बहिणींच्या ई-केवायसीत तांत्रिक अडथळे; लाभार्थी महिलांचा संताप!

पिंपरी : वडील-पती हयात नसलेल्या अथवा घटस्फोटित ‘लाडक्या बहिणींना आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यामुळे विधवा, निराधार आणि एकल महिलांनी या नियमाविरोधात नाराजी व्यक्त करत शासनाने त्याला पर्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लाखो महिलांनी नोंदणी केली आहे. परंतु, राज्य शासनाने बोगस लाभार्थी ओळखणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थी महिलेला ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. .त्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांची राज्य सरकारने पडताळणी सुरू केली आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ ladakibahin.maharashtra.gov.in आहे. यावर अथवा ई-महासेवा केंद्रावर महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करावी लागत आहे. ई- केवायसीसाठी दोन महिन्यांची मुदत शासनाने दिली आहे. त्यात ई-केवायसी करण्यासाठी प्रत्येक स्तर सविस्तरपणे सांगितला जात आहे. त्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर ‘ओटीपी’ पाठवण्यात येतो. मात्र, हे संकेतस्थळ सुरळीत चालत नसल्याच्या महा ई सेवा केंद्र आणि लाभार्थी महिलांच्या तक्रारी सुरुवातीपासूनच आहेत. त्यातच आता एकल, विधवा आणि दोन पत्नींची समस्या पुढे येत आहेत. सध्या ई-महासेवा केंद्रावर काही महिलांनी सुरूवातीला पतीचा मोबाईल क्रमांक दिलेला आहे. .अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाडक्या बहिणींनाच यापुढे लाभ! १८ नोव्हेंबरपर्यंत करावी लागणार ई-केवायसी; आचारसंहितेतही मिळणार लाभ, नेमका कसा?.त्यामुळे पतीच्या संमतीने ओटीपी देणे आवश्यक आहे. पण, काही ठिकाणी महिलांना पतीकडून ओटीपी मिळत नसल्याने लाडक्या बहिणींच्या समस्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे महिलांना ई-केवायसीसाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. आवडत्या पत्नीला ‘ओटीपी’? एका व्यक्तीला दोन पत्नी असल्यामुळे पतीकडून आवडत्या पत्नीला ‘ओटीपी’ दिला जात आहे. मात्र, नावडत्या पत्नीला ‘ओटीपी’ मिळविण्यासाठी पतीकडे विनवणी करावी लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पती किंवा वडील हयात नसलेल्या, घटस्फोटित महिलांना येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन कुटुंबातील सदस्य किंवा सासरकडील सदस्याचा आधार क्रमांक वापरण्याचा पर्याय शासनाने लाडक्या बहिणींना उपलब्ध करून द्यावा. - संगीता कांबळे, पिंपरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.