Pune News: पुनावळेतील ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेला; स्थानिक नगरसेवकांच्या विरोधानंतरही प्रस्ताव मंजूर, महापालिकेच्या सभेत मोठा निर्णय!

पिंपरी: पुनावळेतील ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. त्यास स्थानिक नगरसदस्यांचा विरोध होता. सोमवारच्या (ता.१५) सर्वसाधारण सभेतही त्यांनी विरोध केला. मात्र, तो डावलून त्यांच्याच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने विषय मंजूर केला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात आरक्षण क्रमांक ४/५७ प्रमाणे पुनावळेतील १.८० हेक्टर आहे. त्यापैकी ९१ चौरस मीटर (०.९१ हेक्टर) क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात आहे. आरक्षणाचे संपूर्ण क्षेत्र माध्यमिक शाळांसाठी आहे. या जागेसाठी नगररचना विभागाने ठरवलेल्या दरानुसार ३० वर्षे कालावधीसाठी कराराने देण्यास ई निविदा मागवली होती. त्यासाठी पाच कोटी ७४ लाख रुपये निविदा दर होता. त्यानुसार प्राप्त तीनही निविदा पात्र ठरल्या होत्या. .त्यात ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशनची निविदा सर्वाधिक सात कोटी रुपये रकमेची होती. अटी व शर्तींची पूर्तताही केली होती. सदरचा प्रस्ताव स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला होता. मात्र, पुनावळेचे (प्रभाग २५) नेतृत्व करणारे नगरसेवक राहुल कलाटे, कुणाल वाव्हळकर, नगरसेविका रेश्मा भुजबळ यांचा विरोध होता. तरीही तो विषय सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर आला होता. .त्यावर सभागृहात चर्चाही झाली. त्यातही तिघांनी विरोध केला. मात्र, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक नगरसेवकांचा विरोध डावलून सदर विषय मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तिघांनी, ‘‘सदर विषयाला आमचा विरोध आहे. .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.परंतु, मंजूर विषयाला उपसूचना देतो की, सदर शाळेमध्ये ४० टक्के विद्यार्थी महापालिका कर्मचारी व एक किलोमीटर परिसरातील असावेत. सदर प्रवेश शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) असावेत’’. या निवेदनावर कलाटे, वाव्हळकर, भुजबळ यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र, प्रभागातील चौथ्या सदस्या श्रुती वाकडकर यांची स्वाक्षरी नाही. परंतु, त्यांनी सभागृहात सदर विषयाला विरोध करत ‘‘प्रस्तावाचा पुनर्विचार व्हावा,’’ अशी मागणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.