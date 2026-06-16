पिंपरी-चिंचवड

Pune News: पुनावळेतील ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेला; स्थानिक नगरसेवकांच्या विरोधानंतरही प्रस्ताव मंजूर, महापालिकेच्या सभेत मोठा निर्णय!

PCMC approves 91-guntha educational plot lease in general body meeting: स्थानिक नगरसेवकांचा ठाम विरोध डावलून पुनावळेतील ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेला; भाजप सत्ताधाऱ्यांचा सर्वसाधारण सभेत वादग्रस्त निर्णय
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: पुनावळेतील ९१ गुंठ्यांचा शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेला देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. त्यास स्थानिक नगरसदस्यांचा विरोध होता. सोमवारच्या (ता.१५) सर्वसाधारण सभेतही त्यांनी विरोध केला. मात्र, तो डावलून त्यांच्याच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने विषय मंजूर केला.

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Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
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