पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Garbage: ‘बफर झोन’ पायदळी, आदेश धाब्यावर; डेपोपासून ३० मीटरवर इमारत बांधण्याचा पिंपरी महापालिकेचा निर्णय वादात

Buffer zone violation at Moshi dump yard: मोशी कचरा डेपोतील ‘बफर झोन’ नियमांना पायदळी तुडवत अवघ्या ३० मीटरवर महापालिकेची इमारत; एमपीसीबीच्या नोटिशीनंतरही कचऱ्याचा डोंगर, मिथेनचा धोका आणि दुर्घटनेत जीवितहानीमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
Moshi Dump Yard Row: Building Within 30 Metres Sparks Fresh Controversy

Moshi Dump Yard Row: Building Within 30 Metres Sparks Fresh Controversy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : मोशी कचरा डेपोत साठलेला कचरा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातून २०२६ अखेर संपविण्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता. प्रत्यक्षात कचऱ्याचा डोंगर वाढतच राहिला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही डेपोमध्ये नवीन कचरा टाकणे सुरूच ठेवण्यात आले. त्यामुळे नोटिशीनंतर वर्षभरात सुमारे चार लाख टन अतिरिक्त कचरा जमा झाला, असा आरोप होत आहे. कचरा संपविण्याची मुदत जाहीर करणाऱ्या प्रशासनाने तो का संपवला नाही? याचे उत्तर आता नागरिक मागत आहेत.

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