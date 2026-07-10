Pimpri Garbage: ‘बफर झोन’ पायदळी, आदेश धाब्यावर; डेपोपासून ३० मीटरवर इमारत बांधण्याचा पिंपरी महापालिकेचा निर्णय वादात

पिंपरी : मोशी कचरा डेपोत साठलेला कचरा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पातून २०२६ अखेर संपविण्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता. प्रत्यक्षात कचऱ्याचा डोंगर वाढतच राहिला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही डेपोमध्ये नवीन कचरा टाकणे सुरूच ठेवण्यात आले. त्यामुळे नोटिशीनंतर वर्षभरात सुमारे चार लाख टन अतिरिक्त कचरा जमा झाला, असा आरोप होत आहे. कचरा संपविण्याची मुदत जाहीर करणाऱ्या प्रशासनाने तो का संपवला नाही? याचे उत्तर आता नागरिक मागत आहेत..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मोशी कचरा डेपोतील मिथेन वायूचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी ‘एमपीसीबी’ने महापालिकेला उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. त्याबाबतचा प्रतिसाद असमाधानकारक ठरल्यानंतर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी डेपोची पाहणी केली. त्यानंतर २३ जानेवारी २०२५ रोजी महापालिकेला नोटीस बजावली. ‘‘डेपोमध्ये नवीन कचरा न टाकणे, बायोमायनिंगसाठी कालमर्यादित आराखडा देणे, मिथेन शोधक उपकरणे बसविणे, अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवणे, कचऱ्याची नोंद ठेवणे आणि डेपोतील शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे,’’ असे निर्देश या नोटिशीद्वारे देण्यात आले होते. .मात्र, हे आदेश कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. डेपोमध्ये नवीन कचरा टाकणे थांबवले असते, तर जुन्या कचऱ्याच्या निर्मूलनाला वेग आला असता आणि कचऱ्याचा डोंगर वाढला नसता. उलट, बायोमायनिंगच्या नावाखाली जुना कचरा कमी करण्याचा दावा आणि त्याच वेळी नवीन कचरा टाकण्याची पद्धत सुरू राहिली. त्यामुळे २०२६ अखेर कचरा संपवण्याचा दावा फसला का, असा प्रश्न आहे..‘बफर झोन’ २०० मीटरपेक्षा जास्तकचरा डेपोबाबत घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत. लँडफिलिंग क्षेत्राभोवती २०० ते ५०० मीटर नो-डेव्हलपमेंट किंवा ‘बफर झोन’ (नुकसान रोखण्यासाठी राखीव ठेवलेली दोन क्षेत्रांमधील मोकळी जागा) ठेवणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात हरितपट्टा निर्माण करून झाडे लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, डेपोच्या अवघ्या ३० मीटर अंतरावर महापालिकेने तीन मजली इमारत उभारल्याचा आरोप होत आहे. डेपोतील धोका माहिती असताना अशी इमारत कोणत्या नियमांच्या आधारे बांधली, हा गंभीर प्रश्न आहे..कचरा का संपला नाही?जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू असतानाच डेपोमध्ये नवीन कचरा येत राहिला. त्यामुळे जितका कचरा कमी झाला, त्यापेक्षा नव्याने जमा होणारा कचरा मोठा ठरला. ‘एमपीसीबी’च्या निर्देशानुसार नवीन कचरा थांबवून, नोंद ठेवून आणि शंभर टक्के प्रक्रिया केली असती, तर परिस्थिती वेगळी असती, असा आरोप होत आहे. तर, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची संपूर्ण तपासणी झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली नव्हती. सीसीटीव्हींमधून दुर्घटनेपूर्वी व नंतरच्या हालचाली स्पष्ट होऊ शकतात. मग तपासात एवढा विलंब का होत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, ‘‘या घटनेतील मृत कामगाराच्या नातेवाइकांना अर्थसहाय्य करावे,’’ अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे..मोशी, चिखली, कुदळवाडी परिसरातील नागरिक अनेक वर्षे दुर्गंधी, धूर, माशा आणि आरोग्यासंबंधी समस्यांशी झुंज देत आहेत. त्यात मिथेन उत्सर्जनाचा धोका, आग लागण्याची शक्यता आणि आता नियमबाह्य इमारतीचा मुद्दा समोर आल्याने महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्वच्छ शहराचे दावे करणाऱ्या महापालिकेने स्वतःच्या डेपोमध्येच नियमांचे पालन केले नाही, तर नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा कशावर?- विजय पाटील, पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ते.उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल नाहीमोशी येथील या दुर्घटनेला गुरुवारी (ता.९) रात्रीपर्यंत सुमारे बत्तीस तास उलटूनही कोणावरही गुन्हा दाखल झाला नव्हता. या इमारत दुर्घटनेत कामगारांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? दोषींवर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, इतकी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरही गुरुवारी सायंकाळपर्यंत पोलिसात कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. तर, ‘‘या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून या प्रकरणात आकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. या दुर्घटनेची चौकशी सुरू असून चौकशीनंतरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल,’’ असे एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश जामदार यांनी सांगितले..विधानसभेत पडसादमोशी येथील दुर्घटनेत इमारतीत अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. आतापर्यंत नऊ जणांना सुखरूप बाहेर काढल्याचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने विधिमंडळात गरुुवारी सांगितले. या दुर्घटनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रीगिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी बुधवारी रात्री भेट देऊन सुरू असलेल्या बचावकार्याची पाहणी केली. दुर्घटनेवेळी इमारतीत एकूण २३ नागरिक अडकले होते. त्यापैकी वरच्या मजल्यावर असलेले ५ नागरिक स्वतःहून सुरक्षित बाहेर आले, उर्वरित नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मोशी आणि पालघर मधील पुरस्थितीत बचाव कार्य, व घटनांमुळे नागरिकांचे प्राण वाचले आहेत, असे या वेळी सांगण्यात आले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.कामगारांच्या नातेवाइकांना धीरकचरा डेपो येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर सुरू असलेल्या बचावकार्यादरम्यान महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी पाहणी केली. या इमारतीमध्ये अडकलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. ‘‘या कठीण प्रसंगी महापालिका प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून इमारतीत अडकलेल्या व्यक्तींना सुखरूपपणे बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणांचे अविरत प्रयत्न सुरू आहेत. बचावकार्य पूर्ण होईपर्यंत धीर धरा, यामध्ये निश्चितपणे अडकलेल्या व्यक्ती सुखरुपपणे बाहेर येतील,’’ असा दिलासा दिला. तसेच या नागरिकांना भोजन, निवास आणि इतर आवश्यक सुविधा त्यांना पुरवण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी ठेकेदार कंपनीला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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