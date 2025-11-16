पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Crime : मोबाईल उचलला नाही म्हणून पत्नीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न; तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला!

Family Dispute : राजश्री संतोष बिसनाळ यांना गंभीर दुखापत झाली असून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. नागरिकांनी कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
Husband attempts to kill wife over missed phone call.

Husband attempts to kill wife over missed phone call.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : मोबाईल केला असताना तो उचलला नाही म्हणून तळेगाव दाभाडेमध्ये पत्नीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणी राजश्री संतोष बिसनाळ (रा. तळेगाव दाभाडे) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी संतोष नागप्पा बिसनाळ याच्यावर गुन्हा दाखल केला. संतोषने राजश्री यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यांच्या पोटावर बुटाने मारले, तसेच गळ्यावर पाय ठेवून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.

Husband attempts to kill wife over missed phone call.
Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले
Loading content, please wait...
police
Pimpri Chinchwad
domestic violence
Dispute
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com