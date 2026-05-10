PCMC Crime: हिंजवडीत धक्कादायक प्रकार! 'नातेवाईक पोलीस खात्यात, कायदा माझ्या खिशात'; व्यावसायिकाला धमक्या अन् पोलिसांकडून मारहाण..

PCMC news: "माझे नातेवाईक पोलीस खात्यात आहेत, कायदा माझ्या खिशात आहे, तुला आयुष्यभर जेलमध्ये सडवेन," अशा शब्दांत धमक्या देत एका व्यावयसायिकाकडे खंडणीची मागणी करण्यात आली आणि जेव्हा त्यांनी खंडणी दिली नाही, तेव्हा व्यावसायिकाला धमक्या दिल्या आणि जेव्हा पोलिसांकडे याप्रकरणी अर्ज दिला. तेव्हा तक्रार ऐकून घेणं राहिलं बाजूला उलट या व्यावयासिकालाच मारहाण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. .पिंपरी-चिंचवडमधील हिंजवडी परिसरात राहणाऱ्या एका सामान्य व्यावसायिकाने केलेला धक्कादायक आरोप सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. तानाजी मारुती जाधव नावाच्या स्पा व्यावसायिकाने काही पोलिस अधिकारी आणि एका तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यावर गंभीर आरोप करत न्यायाची मागणी केली..तानाजी जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, अविनाश बळीराम शिंदे नावाचा व्यक्ती गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्याकडे दरमहा ५० हजार रुपयांची खंडणी मागत होता. स्पा व्यवसाय सुरू असताना दबावाखाली त्यांनी काही महिने पैसे दिल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून व्यवसाय बंद असल्याने त्यांनी पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतरच धमक्यांचा सिलसिला सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले."माझे नातेवाईक पोलीस खात्यात आहेत, कायदा माझ्या खिशात आहे, तुला आयुष्यभर जेलमध्ये सडवेन," अशा शब्दांत धमक्या देण्यात आल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे..या संदर्भात त्यांनी आधीच पोलिसांकडे लेखी अर्ज दिला होता. त्यानंतर ९ मे २०२६ रोजी त्यांना हिंजवडी फेज-१ पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावण्यात आले. मात्र तक्रार ऐकून घेण्याऐवजी काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना एका खोलीत नेऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केले आणि पट्ट्याने मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे..तानाजी जाधव यांच्या मते, त्यांचा मोबाईल हिसकावून घेण्यात आला, त्यांना लॉकअपमध्ये बसवून ठेवण्यात आले आणि मानसिक तसेच शारीरिक छळ करण्यात आला. "माझी काहीही चूक नसताना मला गुन्हेगारासारखी वागणूक देण्यात आली," अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली.या प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत . जर एखादा नागरिक खंडणी देण्यास नकार देत असेल, तर त्याला संरक्षण मिळण्याऐवजी छळ सहन करावा लागणार का? सामान्य माणूस न्यायासाठी नेमकं कुणाकडे पाहणार?.तानाजी जाधव यांनी आता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ९ मे २०२६ रोजी हिंजवडी फेज-१ पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे."उद्या माझ्या जीवाला काही झालं, तर यालाच जबाबदार धरावं," असे म्हणत त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.