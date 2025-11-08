Politics History : राजकारण म्हणजे नेमके काय? प्राचीन ग्रीस ते आधुनिक लोकशाहीपर्यंतच्या संकल्पनेचा प्रवास

नितीशा कुलकर्णी- गेल्या कित्येक वर्षा पसून राजकारण हा शब्द आपल्या कानावर पडत आला आहे. पण राजकारण म्हणजे नेमके काय या शब्दाचा आर्थ काय आहे. या संकल्पणेचा उदय कसा झाला ति आमलात कधी आली या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरे जाणून घेवूया..राकारण ही संकल्पणा प्राचीन ग्रीक काळापासून उदयाल आल्याचे म्हंटले जाते. जिथे तिचा संबंध शहरांचे व्यवहार (Politika) म्हणजे गट किंवा समुदायातील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेसोबत होता. या संकल्पनेत, समाजाला एकत्र राहण्यासाठी आणि संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी करार किंवा नियमांची गरज होती. काळाबरोबर, औद्योगिकीकरण, वसाहतवाद आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे राजकारणाची व्याप्ती वाढवली, ज्यामुळे लोकशाहीसारख्या नवीन कल्पणा उदयास आल्या..राजकारण या संकल्पणेचा उदस कसा झाला त्याच बरोबर तिचा विकास, प्रचार प्रसार कसा वाढत गेला या बद्दल जाणून घेवूया.प्राचिन काळ राकारणाची उत्पत्ती प्राचीन ग्रीसमध्ये झाल्याचे म्हंटले जाते. जेथे ‘Politiche’ (शहराचे व्यवहार) या शब्दावरुन पॉलिटिक्स हा शब्द आला. असे सांगीतले जाते. तेव्हापासून, राजकारण हे गट किंवा समुदायांमध्ये निर्णय घेण्याची एक प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये सत्तेचे वितरण आणि संसाधनांचे वाटप समाविष्ट आहे..मध्ययगीन आणि अधूनिक काळमध्ययुगीन काळात, राजकारण सम्राट आणि सरंजामदार यांसारख्या व्यक्तिंचे वर्चस्व होते, ज्यांनी पूर्ण शक्तीने राज्य केले. तथापि, लोकशाहीची संकल्पणा उदसाल आल्यानंतर, लोकांचे शासन हे अधिक महत्त्वाचे बनले..औद्योगिकीकरण आणि वसाहतवाद:औद्योगिकीकरण आणि वसाहतवादाच्या प्रसारामुळे राजकारणाची व्याप्ती वाढली आणि नविन तंत्रज्ञानामुळे या प्रक्रियांना आणखी गती मिळाली..सद्यास्थितीआज राजकारणाचा अर्थ केवळ सत्ता मिळवणे किंवा सरकार चालवणे एवढाच मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो समाजात सत्तेचे वितरण आणि लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न यांचाही समावेश होतो..माधवी खंडाळकर कुणाच्या सांगण्यावरून बोलत आहेत? राष्ट्रवादीतला अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; रुपाली ठोंबरेंचे चाकणकरांवर गंभीर आरोप.राजकारणाचे महत्त्वहे सरकार कसे चालते, त्याचे निर्णय कसे घेतले जातात आणि समाजात संसाधनांचे वाटप कसे होते, असा राजकारणाचा अर्थ होतो.राजकारण लोकांच्या हिताचे रक्षण करते आणि समाजिक बदल घडवून आणण्यास मदत करते.राजकारण हे निर्णय घेण्याची एक प्रक्रिया आहे, जी समादात सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.