900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही

BIGG BOSS MARATHI SEASON 6 HOUSE DETAILS: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन आजपासून सुरू होत असून, यंदा घराची संकल्पना सर्वाधिक चर्चेत आहे. तब्बल ९०० दरवाजे, ८०० खिडक्या, पंख असलेली कुलूप आणि लपलेल्या चाव्यांमुळे खेळात नवे ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहेत.
Apurva Kulkarni
Bigg Boss Marathi Season 6 Begins: मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो 'बिग बॉस मराठी' आजपासू 11 पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. यंदाचा सहावा सीझन रविवारी म्हणजे आज रात्री 8 वाजता सुरू होत आहे. यावेळीही देखील प्रेक्षकांचं फुल्ल ऑन मनोरंजन होणार आहे. कारण यंदा बिग बॉसच्या घरात मनोरंजन, नाट्य आणि अनपेक्षित वळणांचा मेळ पाहायला मिळणार आहे.

