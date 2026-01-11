900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही

Bigg Boss Marathi Season 6 Begins: मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो 'बिग बॉस मराठी' आजपासू 11 पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. यंदाचा सहावा सीझन रविवारी म्हणजे आज रात्री 8 वाजता सुरू होत आहे. यावेळीही देखील प्रेक्षकांचं फुल्ल ऑन मनोरंजन होणार आहे. कारण यंदा बिग बॉसच्या घरात मनोरंजन, नाट्य आणि अनपेक्षित वळणांचा मेळ पाहायला मिळणार आहे. .या नव्या पर्वासाठी बिग बॉस'चं घर पूर्णपणे सज्ज झाले असून, या सीझनचे सूत्रसंचालन पुन्हा एकदा अभिनेता रितेश देशमुख करणार आहे. तसंच घराची रचना आणि संकल्पना याकडे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. यंदाच्या पर्वाची थीम दार उघडणार, नशीब पालटणार' अशी असून, त्याचाच प्रभाव घराच्या रचनेत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. .यंदाच्या सीझनमध्ये 'बिग बॉसच्या घरात दारे आणि खिडक्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कला दिग्दर्शक उमंग कुमार यांच्या संकल्पनेनुसार घराची रचना करण्यात आली आहे. माध्यमांशी बोलताना उमंग म्हणाले की, "या सीझनची मूळ कल्पना दारं आणि खिडक्याद्वारे परिवर्तनाभोवती फिरते. घरामध्ये तब्बल ९०० दरवाजे आणि ८०० खिडक्या आहेत. प्रत्येक दरवाजा वेगळ्या अनुभवाकडे घेऊन जाऊ शकतो..पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'अॅलिस इन वंडरलैंड'च्या कल्पनेशी साधर्म्य साथत, वेगवेगळ्या आकारांची दारे, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाच्या आणि उघडतील की नाहीत अशा खिडक्यांची खास रचना करण्यात आली आहे.' त्यामुळे यंदाचा सीझन नक्कीच धमाल घेऊन येणार आहे. आजपासून म्हणजे ११ जानेवारीपासून रात्री ८ वाजता कलर्स मराठीवर हा शो प्रसारित होणार आहे. .नवऱ्याच्या अफेअरची कुणकुण; पत्नीकडून हॉटेल रूममध्ये रंगेहात पकडले गेलेले कमल हासन; अभिनेत्रीचं नाव ऐकून बसेल धक्का .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.