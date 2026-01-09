'सुरज कुठे गेला?' बिग बॉसच्या रियुनियन पार्टीला सुरजला बोलवलं नाही? पाचही सीझनचे स्पर्धेक उपस्थित पण...

Bigg Boss Marathi Reunion : कलर्स मराठीवर लवकरच मराठी बिग बॉसचा धुमाकूळ रंगणार आहे. ११ जानेवारी २०२६ पासून रोज रात्री बिग बॉसच्या घरातील मजा प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. यंदाच्या सीझनचं थीम ही नर्क-स्वर्गवर असणार आहे. त्यामुळे कोणाला स्वर्ग अनुभवयला मिळणार आणि कोणाला नरक यातना सहन कराव्या लागणार हे लवकरच प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. दरवेळी प्रमाणे यंदाही बिग बॉस यंदाच्या सीझनला होस्ट म्हणून रितेश देशमुखच पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान बिग बॉसच्या नवीन पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर कलर्स मराठीनं मागच्या पाचही पर्वाच्या स्पर्धकांसोबत रियुनियन पार्टीचं आयोजन केलं होतं. या पार्टीत मेघा धाडे, जान्हवी किल्लेकर, अंकिता वालावलकर, वर्षा उसगांवकर, रेणुका शहाणेसह अनेक स्पर्धक पहायाला मिळाले. परंतु या सगळ्यात सर्वांचा लाडका सुरज चव्हाण गायब होता. सुरज चव्हाण या पार्टीमध्ये नसल्याचं अनेकांना खटकलं आहे. .कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बिग बॉसच्या रियुनियन पार्टीचे अनेक व्हिडिओ शेअर केलेत. काही व्हिडिओमध्ये सेलिब्रिटी नाचताना दिसताय. एकमेकांची गप्पा मारताना दिसताय. पुन्हा जुन्या गोष्टीवर बोलताना पहायला मिळताय. यावेळी एका व्हिडिओमध्ये बिग बॉसच्या पाचही सिझनचे स्पर्धक मोठा केक कट करत सेलिब्रेशन करताना पहायला मिळताय. परंतु या सगळ्यात सर्वांचा लाडका टॉपचा किंग सुरज चव्हाण गायब आहे. .नेटकऱ्यांनी व्हिडिओ कमेंट करत सुरज चव्हाण कुठं आहे? असा प्रश्न विचारलाय. तर अनेकांना सुरजला या रियुनियन पार्टीला निमंत्रण नव्हता का? असा देखील प्रश्न उपस्थित केलाय. सध्या सोशल मीडियावर या पार्टीचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. सुरजसोबतच या पार्टीत निक्की तांबोळी सुद्धा गैरहजर दिसतेय. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये वेगळीच चर्चा रंगलीय. .'80 व्या वर्षी रोमांस करण्याची इच्छा ही....' म्हातारपणातील इंटिमेसीबाबत नीना गुप्ता म्हणालेल्या...'पुरुष बाहेर जाऊन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.