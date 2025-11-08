मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाईला सुरुवात ! आदेश बांदेकरांच्या लेकाचं मावश्यांनी थाटात केलं केळवण

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झालीये. येत्या काही महिन्यात अनेक नवीन जोड्या लग्नबंधनात अडकणार आहेत. मराठी इंडस्ट्रीमधील लाडकी सेलिब्रिटी जोडी आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा लेक सोहमही लवकरच लग्न करतोय. नुकतंच त्याचं केळवण थाटात पार पडलं. .आदेश, सुचित्रा यांचे मित्र-मैत्रिणी सुकन्या मोने, पूर्वा गोखले, शिल्पा नवलकर आणि अभिजित केळकर यांनी एकत्र येत सोहमचं केळवण केलं. सोशल मीडियावर त्यांनी या केळवणाचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत. जे कमी कालावधीतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..सुकन्या यांनी याविषयी खास पोस्ट शेअर केली. "सोहम बांदेकर.... सुचित्रा आणि आदेश बांदेकर ह्यांचा मुलगा. लवकरच हसत हसत आनंदाने लग्नबंधनात अडकणार आहे म्हणून त्याच्या सगळ्या मावश्या सुकन्या,पूर्वा, शिल्पा (ऋजुताची कमतरता जाणवली)आणि अभिजित मामाने त्याचे केळवण केले. आणि पारंपरिक, सात्विक केळवण ' आस्वाद ' शिवाय दुसरीकडे कुठे होऊच शकत नाही.आल्याआल्या फुलांच्या पायघड्या घातल्या. पेढा आणि चाफ्याच्या फुलांनी त्यांचे स्वागत केलं... नंतर औक्षण केलं... छान ताटाभोवती मोत्याची महिरप घातली तिघांच्या... ( हे सगळ आस्वादनेच आम्हाला दिले आम्हाला घरून काहीही न्यावे लागलं नाही) नंतर वडा आणि कोथिंबीर वडी ने सुरुवात झाली. पंच पक्वान्न होती जेवणाला... खरवस, दुधी हलवा, बासुंदी, श्रीखंड आणि मोदक बाकी ३ भाज्या, कढी, मसाले भात, पुऱ्या, कोशिंबीर, ताक, कुरडई असे पोटभर जेऊन त्यांना आहेर दिला आणि समाधानाने आपापल्या घरी गेलो.".सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्येही फुलांची पाकळ्या जमिनीवर टाकत सगळ्यांनी आदेश, सुचित्रा आणि सोहम यांचं स्वागत केलं आहे. तर सोहमला मुंडावळ्याही बांधण्यात आल्या होत्या. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .अभिनेत्री पूजा बिरारीबरोबर सोहमचं लग्न होणार असल्याची चर्चा आहे. अजूनपर्यंत त्यांनी त्यांचं रिलेशन जाहीर केलं नाहीये. आता त्यांच्या लग्नाची तारीख कधी जाहीर होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .Video : थाटात पार पडला जयवंत वाडकरांच्या लेकीचा साखरपुडा ! मल्याळी जावई आणि स्वामी समर्थांचं कनेक्शन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.