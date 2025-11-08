Premier

मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाईला सुरुवात ! आदेश बांदेकरांच्या लेकाचं मावश्यांनी थाटात केलं केळवण

Soham Bandekar Kelvan : सेलिब्रिटी जोडी आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा लेक सोहम लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. नुकतंच या जोडीच्या मित्र-मैत्रिणींनी एकत्र येत त्याचं केळवण पार पाडलं.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झालीये. येत्या काही महिन्यात अनेक नवीन जोड्या लग्नबंधनात अडकणार आहेत. मराठी इंडस्ट्रीमधील लाडकी सेलिब्रिटी जोडी आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा लेक सोहमही लवकरच लग्न करतोय. नुकतंच त्याचं केळवण थाटात पार पडलं.

