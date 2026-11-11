सध्या कुठे आहे ‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ गाण्यातील अभिनेत्री? ४० वर्षांनंतर इतकी बदललीये की ओळखूही येत नाही

दिवाळी म्हटलं की घराची सजावट, आकाशकंदील, पणत्या, फराळ आणि फटाक्यांची आतषबाजी डोळ्यांसमोर येते. या सगळ्यासोबतच दिवाळीचा उत्साह वाढवणारं एक खास गाणंही दरवर्षी आवर्जून ऐकलं जातं. ते म्हणजे ‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’. आजही हे गाणं टीव्हीवर किंवा सोशल मीडियावर ऐकायला मिळतं. विशेष म्हणजे, या गाण्याला तब्बल ४७ वर्षांनंतरही तितकीच लोकप्रियता मिळत आहे. १९७९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘अष्टविनायक’ या मराठी चित्रपटातील हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या आवडीचं आहे. या गाण्यात दिसलेली अभिनेत्रीदेखील प्रेक्षकांच्या मनात उतरली. तिच्या निरागस डोळ्यांनी आणि गोड आवाजाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. मात्र त्यानंतर ही अभिनेत्री कुठे गायब झाली? सध्या ती पडद्यावर दिसतेय. तुम्ही ओळखलंत का तिला? .'आली माझ्या घरी ही दिवाळी' या अवघ्या ४ मिनिटं ५४ सेकंदांच्या गाण्यात नव्या घरात सुरू होणारा संसार आणि पती-पत्नीच्या आयुष्यातील आनंदाचे क्षण सुंदर पद्धतीने दाखवण्यात आले आहेत. या चित्रपटात अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री वंदना पंडित मुख्य भूमिकेत होते. वंदना यांनी वीणा भोसले, तर सचिन पिळगावकर यांनी बाळ इनामदार ही व्यक्तिरेखा साकारली होती. या दोघांवर चित्रित झालेलं ‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरतं..४० वर्षांनंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन‘अष्टविनायक’मधील भूमिकेनंतर वंदना पंडित यांनी मनोरंजनविश्वापासून काही काळ दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जवळपास चार दशकांनंतर त्यांनी छोट्या पडद्यावर पुनरागमन केलं. झी मराठीवरील लोकप्रिय ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या मालिकेत त्या दिसल्या होत्या. त्यानंतर ‘तू ही रे माझा मितवा’ या मालिकेतही त्यांनी भूमिका साकारली. आता सध्या त्या ‘विश्वा’ या मराठी मालिकेमुळे पुन्हा चर्चेत आहेत. .सई ताम्हणकर चवीने खाते दुधातलं पिठलं; कसं बनवतात ठाऊक आहे का? तिनेच सांगितली रेसिपी, खास टीपदेखील दिली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.