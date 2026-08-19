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AAMIR KHAN FITNESS: 61 व्या वर्षी देखील आमिर खान फिट कसा? केबीसीच्या सेटवरच सांगून टाकलं गुपित, म्हणाला... 'मी रोज सकाळी उठून...'

AAMIR KHAN REVEALS HIS FITNESS DIET SECRET ON KBC 18: वयाच्या ६१ व्या वर्षीही आमिर खानचा फिटनेस आणि तरुण लूक चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतो. KBC 18 च्या सेटवर आमिरने आपल्या फिटनेस आणि आहाराबाबत खुलासा केलाय.
AAMIR KHAN

AAMIR KHAN REVEALS HIS FITNESS DIET

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AAMIR KHAN FITNESS ROUTINE DIET WORKOUT AND SLEEP SECRET AT 61: बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणजेच आमिर खान वयाच्या ६१ व्या वर्षी देखील एकदम फिट आणि तरुण दिसतो. त्याच्या फिटनेसचं मुख्य कारण संतुलित आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली हे आहे. अशातच आमिरने 'कौन बनेगा करोडपती'च्या सेटवर हजेरी लावली होती. या सेटवर त्याने आपल्या फिटनेसबद्दलचा खुलासा केलाय.

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