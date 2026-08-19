AAMIR KHAN FITNESS: 61 व्या वर्षी देखील आमिर खान फिट कसा? केबीसीच्या सेटवरच सांगून टाकलं गुपित, म्हणाला... 'मी रोज सकाळी उठून...'

AAMIR KHAN FITNESS ROUTINE DIET WORKOUT AND SLEEP SECRET AT 61: बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणजेच आमिर खान वयाच्या ६१ व्या वर्षी देखील एकदम फिट आणि तरुण दिसतो. त्याच्या फिटनेसचं मुख्य कारण संतुलित आहार आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली हे आहे. अशातच आमिरने 'कौन बनेगा करोडपती'च्या सेटवर हजेरी लावली होती. या सेटवर त्याने आपल्या फिटनेसबद्दलचा खुलासा केलाय. .केबीसी १८ च्या हॉट सीटवर बसलेला आमिर खान फिटनेसचं सिक्रेट सांगताना म्हणाला, 'माझी रोज एक सवय आहे. मी रोज सकाळी उठल्यावर पहिलं काम म्हणजे एक मोठा चमचा शुद्ध देशी तूप खातो. तुप हे शरीरासाठी फायदेशीर असतं आणि ते चांगलं सुद्धा लागतं.'.आमिरचं बोलणं ऐकून अमिताब बच्चन गंमतीत म्हणाले, 'देशी तूप खाल्ल्यानं मेंदू नेहमी ताजा आणि सक्रीय राहतो. त्यामुळे आजपासून मी सुद्धा रोज तूप खाणं सुरु करणार आहे.' दोघांचं बोलणं ऐकून उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला..दरम्यान याआधी देखील आमिरने मुलाखतीमध्ये त्याच्या आहार आणि कसरतीबाबत सांगितलं आहे. तो म्हणालेला की, ५० टक्के आहार, २५ टक्के कसरत आणि २५ टक्के विश्रांती हे तुमचं वजन, झोप कमी करण्यासाठी मदत करतं. तसंच शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी तो रोज रात्री किमान ८ तासांची झोप घेतो..दरम्यान आमिर खानने निर्मित केलेला 'बटवारा १९४७' हा सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. या सिनेमात सनी देओल आणि प्रीती झिंटा मुख्य भूमिकेत आहेत. सिनेमाला प्रेक्षकांची पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. . ‘स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू’ पाठराखीण मालिकेतील अभिनेत्रींचा मराठमोळ्या लूकमध्ये भन्नाट डान्स, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.