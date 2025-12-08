Premier

बरं झालं माझी दोन्ही लग्न मोडली... वयाच्या 60 वर्षी गौरीच्या प्रेमात अखंड बुडाला आमिर खान; म्हणाला...

AAMIR KHAN CONFIRMS RELATIONSHIP WITH GAURI SPRATT AT AGE 60: अभिनेता आमिर खानने 60 व्या वर्षी गौरी स्प्रॅटसोबतच्या रिलेशनशीपची कबुली दिली आहे. हिंदुस्तान लीडरशिप समिटमध्ये बोलताना त्याने आपल्या दोन्ही विवाह मोडण्याचे कारण आणि आयुष्यातील तीन महिलांचे योगदानाबद्दल सांगितलं.
Aamir Khan on gauri

Aamir Khan on gauri

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Aamir Khan Opens Up on Third Love Gauri Spratt: अभिनेता आमिर खानने त्यांच्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त गौरी स्प्रॅटसोबत असलेल्या नात्याला दुजोरा दिला. तेव्हापासून सतत त्याच्याबद्दल आणि गौरीबद्दल चर्चा रंगत होती. आमिर खान याचं दोनदा लग्न झालं परंतु त्याने दोन्हीही लग्न मोडली. आता आमिर खान गौरी स्प्रॅटसोबत रिलेशनशीपमध्ये आहे. तिसऱ्यांदा प्रेमात पडल्यानंतर त्याने स्वत: ला नशीबवान असल्याचं म्हटलय.

Loading content, please wait...
Actor
aamir khan
Entertainment news
aamir khan divorce
bollywod actor
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com