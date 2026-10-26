टायगर श्रॉफआधी आमिर खान होता बिश्नोई शूटर्सच्या निशाण्यावर? अभिनेत्याच्या ‘त्या’ सवयीमुळे बदलला हल्ल्याचा प्लॅन

TIGER SHROFF FIRING CASE LATEST UPDATE ON MUMBAI POLICE INVESTIGATION: बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर मुंबईत गोळीबार झाला होता. परंतु आता या प्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर आलीय. टायगर श्रॉफ आधी शुटर्सचं आमिर खानवर लक्ष्य होतं. आरोपींनी आमिर खानच्या घराजवळ अनेकांदा रेकी सुद्धा केली होती. परंतु अमिर खानच्या एका सवयीमुळे प्लॅन बदलल्याचं माहिती आहे..एका वृत्तानुसार असं बोललं जातय की, दोन आरोपी फूलसिंग आणि रेहान अन्सारी हे २० सप्टेंबरला हरियाणातून मुंबईत आले होते. त्यानंतर त्यांनी आमिर खानच्या निवासस्थानी जाऊन तीन वेळा रेकी केली. परंतु आमिर सिनेमाच्या शुटिंगसाठी घराबाहेर असायचा किंवा तो संपूर्ण दिवस घरीच असायचा. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची संधी आरोपींना मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी प्लॅन बदलला. .आमिरपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आल्यानंतर आरोपींनी टायगर श्रॉफवर लक्ष्य केलं. टायगर जुहू परिसरातील एका मैदानावर रविवारी फुटबॉल खेळण्यासाठी नियमित जात असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे टायगरला टार्गेट करणं त्यांना सोपं वाटतं. त्यामुळे त्यांनी त्याला लक्ष्य केल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.या तपासादरम्यान सलमान खान आणि रणबीर कपूर यांसारख्या इतर बॉलिवूड कलाकारांच्या निवासस्थानांच्या परिसरातही आरोपींनी भेटी दिल्या होत्या का, याची चौकशी केली जात असल्याचं बोललं जातय..तसंच आमिर खानला जुलै २०२६ मध्ये मिळालेल्या कथित धमकीशी या प्रकरणाचा काही संबंध आहे का, याचाही तपास केला जात आहे. त्या वेळी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी कथित संबंध असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अर्जू बिश्नोई नाव सांगणाऱ्या व्यक्तीने आमिर खानला धमकी दिल्याचं वृत्त समोर आलं होतं..'एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी काम केलं नाही' सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःचंच उदाहरण का देतात? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.