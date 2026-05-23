"पॉकेटमनीसाठी बाप पाहिजे आदर करण्यासाठी नको" सावत्र भावाचे प्रतीक बब्बरवर आरोप; "आता त्यांना बाबा म्हणत नाही"

Entertainment News : बॉलिवूडमधील खऱ्या फॅमिली बाहेरून जितक्या आनंदी दिसतात तितक्यात प्रत्यक्षात असतातच असं नाही. बब्बर कुटूंबातील वाद काही दिवसांपूर्वीच चव्हाट्यावर आला आहे. स्मिता पाटील यांचा मुलगा प्रतिकने त्याचे वडील राज बब्बर यांच्याबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली होती. तर त्याने त्यांच्याशी नातं तोडल्याचंही सांगितलं होतं. याबाबत आता त्याचा मोठा सावत्र भाऊ आर्यने नाराजी व्यक्त केली. .आर्यने नुकतीच विकी लालवानीला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने प्रतीकच्या वागण्याबाबत त्याचा राग व्यक्त केला. काय म्हणाला तो जाणून घेऊया. .तो म्हणाला की,"प्रतीक अनेकदा कुटूंबाचाच भाग म्हणून रिॲलिटी शोमध्ये आमच्या सोबत आला होता. आम्ही कुटूंबासारखे एकत्र राहिलो. तो माझा स्टॅन्ड अप कॉमेडी शोमध्ये बघायला आला आहे आणि त्याने माझं कौतुकही केलं. पण अचानक तो का बदलला हे मला समजत नाहीये ?"."हे असं आहे की, जेव्हा तुमचं करिअर चांगलं चाललेलं नसतं तेव्हा तुम्हाला वडिलांकडून पॉकेटमनीची गरज असते. तेव्हा तुमचे वडील असतात. नाही का > जेव्हा तुम्हाला तुमच्या वडिलांनी आपल्या स्मिता आईसाठी बांधलेल्या घरात राहावं लागतं तेव्हा ते तुमचे वडील असतात. म्हणजे तुम्ही मिळणारे सगळे फायदे उपभोगता तेव्हा तुमचे ते वडील असतात. पण जेव्हा समाजात त्यांना आदर देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ते तुमचे वडील नसतात."."हे काय आहे म्हणजे. जे मी त्याच्यावर मोठ्या भावासारखं प्रेम करत असें तर काही चुकीचं तो वागत असेल तर मी बोलणार. इथे तो पूर्णपणे चुकतोय. ही किती दुःखद गोष्ट आहे ज्या स्मिता आईसाठी बाबांनी आम्हाला सगळ्यांना सोडलं. तिचा मुलगा त्यांना आता वडील म्हणून ओळखही दाखवत नाही. यापेक्षा दुःखद असू शकतं. तुम्ही त्यांना आधी बाबा म्हणायचे पण आता नाही ? असं का ?".गेल्या काही वर्षांपासून प्रतीक आणि राज बब्बर यांच्या कुटूंबासोबतचे संबंध बिघडले आहेत. प्रतिकने दुसरं लग्न केलं तेव्हा त्याने वडील आणि त्यांच्या कुटूंबाला बोलावलं नव्हतं. इतकंच नाही प्रतिकने त्याच्या नावातून बब्बर हे आडनाव काढून टाकलं असून आईचं आडनाव पाटील स्वीकारलं आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळला आहे.