नाटक सुरु असताना अस्ताद काळे प्रेक्षकावर का भडकला? नाटक मध्येच थांबवून चांगलंच सुनावलं

AASTAD KALE REACTS STRONGLY AFTER PHONE CALL DISTURBS: मराठी कलाविश्वात सिनेमासह नाटक पाहणाऱ्यांचा प्रेक्षक वर्ग खुप मोठा आहे. सिनेमा, मालिका आणि ओटीटीवर कंटेंट आधीच शूट केलेला असतो. कलाकरांकडून काही चूका झाल्या तर त्या दुरुस्त केल्या जातात. परंतु नाटक करताना असं होत नाही. समोर प्रेक्षक बसलेले असताना अचून संवाद करावा लागतो. अशावेळी सगळीकडे शांतता, एकाग्रतेची गरज भासते. त्यामुळे लहान मुलांना नाटकाला परवानगी नसते. तसंच मोबाईल फोन सायलेंटवर ठेवण्याचे आदेश दिले जातात..चालू नाटकांमध्ये कसला आवाज झाला तरी कलाकरांची लिंक तुटण्याची शक्यता असते. सतत सुचना देऊनही प्रेक्षक या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात. दरम्यान अशातच आस्ताद काळेसोबत असाच प्रकार घडलाय. नाटक सुरु असताना प्रेक्षकांमधून एकजण फोनवर बोलू लागला. त्यामुळे आस्ताद काळे भडकला, त्याने नाटक थांबवत स्टेजवरुन फोनवर बोलणाऱ्या प्रेक्षकाला सुनावलं. .आस्ताद त्या व्यक्तीला म्हणाला, 'आम्ही तुमच्या बदली फोनवर येऊन बोलतो. तुम्ही इथं येऊन आमचं नाटक करा.' असं म्हणत त्याने त्या प्रेक्षकाची चांगलीच खरडपट्टी घेतली. तसंच तो पुढे मागे जातो. रागत बोलल्याबद्दल, नाटक मध्येच थांबवल्याबद्दल इतर प्रेक्षकांची माफी मागतो आणि पुन्हा नाटक सुरु करतो. दरम्यान त्याचा 'हा' व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सध्या माटुंगामध्ये संस्कृती कलादर्पण व्यावसायिक नाट्य महोत्सव सुरु आहे. यशवंत नाट्यमंदिर इथं हे नाटक सुरु आहे. नामांकन असलेले सिनेमे कमी दरात प्रेक्षकांना पहायला मिळताय. दरम्यान याच महोत्सवात आस्ताद काळेचं देखील नाटक होते. नाटक सुरु होण्यापूर्वी प्रेक्षकांना आवश्यक त्या सूचना दिलेल्या असताना एका प्रेक्षकांचा फोन वाजला आणि तो मोठ-मोठ्याने बोलू लागला. त्यामुळे आस्ताद भडकलेलं पहायला मिळालं.