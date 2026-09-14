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पहिल्यांदाच एका गाण्यात एकत्र आले अभिजीत आणि त्याच्या दोन मुली; ‘गणा धाव रे’चा खास योगायोग

ABHIJEET SAWANT RELEASES GANA DHAV RE SPECIAL SONG FOR GANPATI BAPPA:अभिजीत सावंतचं ‘गणा धाव रे’ हे खास गणपती बाप्पाचं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. विशेष म्हणजे या गाण्यात त्याच्या मुली अहाना आणि समीरा सावंत यांनी बॅकग्राऊंड व्होकल्स दिले आहेत.
GANA DHAV RE SPECIAL SONG FOR GANPATI BAPPA

GANA DHAV RE SPECIAL SONG FOR GANPATI BAPPA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ABHIJEET SAWANT WORKS WITH DAUGHTERS AHANA AND SAMEERA FOR THE FIRST TIME: अभिजीत सावंत नेहमीच नवनवीन गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत असतो. आपल्या सुमधूर आवाजाने तो प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करताना दिसतो. त्याच्या वैविध्यपूर्ण शैलीतील गाण्यांमुळे त्यानं संगीतविश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दरम्यान अशातच आता त्याचा गणरायाच्या आगमनानिमित्त खास गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. 'गणा धाव रे' असं या गाण्याचं नाव असून या गाण्यात अभिजीतने गायनासोबत अभिनयही केला असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

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