पहिल्यांदाच एका गाण्यात एकत्र आले अभिजीत आणि त्याच्या दोन मुली; ‘गणा धाव रे’चा खास योगायोग

ABHIJEET SAWANT WORKS WITH DAUGHTERS AHANA AND SAMEERA FOR THE FIRST TIME: अभिजीत सावंत नेहमीच नवनवीन गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत असतो. आपल्या सुमधूर आवाजाने तो प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करताना दिसतो. त्याच्या वैविध्यपूर्ण शैलीतील गाण्यांमुळे त्यानं संगीतविश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दरम्यान अशातच आता त्याचा गणरायाच्या आगमनानिमित्त खास गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. 'गणा धाव रे' असं या गाण्याचं नाव असून या गाण्यात अभिजीतने गायनासोबत अभिनयही केला असल्याचं पाहायला मिळत आहे..सध्या बाप्पाच्या आगमनानं सगळीकडे भक्तिमय वातावरण पहायला मिळतय. ढोल-ताशांचा गजर बाप्पाच्या जयघोषासह गणेशोत्सवाचा उत्साह सगळीकडे पहायला मिळतोय. त्यातच आता अभिजितच्या आवाजातली हे 'गणा धाव रे' गाणं सध्या चर्चेत आलय. .महत्त्वाचं म्हणजे या गाण्यात पहिल्यांदाच अभिजीतने त्याच्या दोन्ही मुलींसोबत काम केलय. अहाना आणि समीरा सावंत यांनी गणा धाव रे या गाण्यासाठी बॅकग्राऊंड व्होकल्स दिलय. त्यामुळे अभिजीतच्या आवाजाला त्याच्या मुलींच्या गोड आवाजाची साथ मिळालीय. .गाण्याच्या शुटिंगचा किस्सा सांगताना अभिजीत म्हणाला, “बाप्पाच्या गाण्याला माझ्या मुलींची साथ लाभणं हा बाप्पाचाच योगायोग आहे. अहाना आणि समीरा यांच्यासोबत ‘गणा धाव रे’ रेकॉर्ड केलं, तेव्हाची भावना खूप भावनिक होती. माझ्या संगीत प्रवासातील आमच्या तिघांचं हे पहिलं गाणं खास बाप्पासाठी केलं, याहून मोठी गोष्ट काय असणार! बाप्पाचं सगळ्यांसोबत एक सुंदर नातं असतं आणि तेच या गाण्यातून प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.” असं तो म्हणाला..आता बाप्पाच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर आलेलं ‘गणा धाव रे’ हे गाणंही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणार का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे..“रुबाब आहे!” कोकणच्या निसर्गात रमली ‘सनई चौघडे’ फेम शर्वरी; म्हणाली...“मी जवळजवळ स्वर्गात…”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.