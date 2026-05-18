समुद्रकिनारी घर, नारळाची झाडं आणि बरंच काही... अभिजीत सावंतचं कोकणातल्या 'या' ठिकाणी आहे टुमदार घर; म्हणाला...

BIGG BOSS MARATHI ABHIJEET SAWANT KONKAN TRIP: सध्या सगळीकडे उन्हाची तीव्रता खुप वाढली आहे. उन्हाळ्यात शक्यतो अनेकजण थंड हवेच्या ठिकाणी जाणं पसंत करतात. मुंबईतील कोकणवासी तर आवर्जून गावाकडे जातात. मराठी मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत, जे व्यस्त शेड्युलमध्ये सुद्धा एखादी गावाकडे ट्रीप काढतातच. मराठी मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांचं गाव कोकण आहे. .दरम्यान अशातच अभिजीत सावंत उन्हाळ्याची सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी गावी गेला होता. कुटुंबासोबत त्यांनी कोकणात मस्त सुट्टी एन्जॉय केलीय. दरम्यान यावेळी त्याने त्याच्या गावातल्या घराचा एक व्हिडिओ सुद्धा शेअर केलाय. त्यात त्याने लालपरीनं प्रवास, संपूर्ण गावात भटकणं, अंगणात बसून चहा पिणं या सगळ्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. .अभिजीत सावंतने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर आणखी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्याने कोकणातील समुद्रकिनारे, नदी, काजूची बाग सगळं काही दाखवलं आहे. गावी गेल्यास मन कसं प्रसन्न होतं याची अनुभूती त्याने व्हिडिओतून चाहत्यांनी दिली. त्याने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'सुख म्हणजे नक्की काय तर गावाकडचा प्रवास, ही कोकण ट्रीप.'.दरम्यान अभिजीतचं कोकणातलं गाव गोवळ इथलं आहे. सिंधुदर्गच्या देवगड तालुक्यातील हे गाव आहे. त्याच्या घराच्या अंगणात, नारळाची, अंब्याची झाडं आहे. तसंच घराच्यासमोर निसर्गरम्य परिसर सुद्धा आहे. घरापासून थोड्याच अंतरावर समुद्रकिनारा सुद्धा पाहायला मिळतोय..दरम्यान अभिजीत सावंत यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर तो त्याच्या गाण्यामुळे प्रसिद्ध आहे. तसंच तो बिग बॉस मराठी ५ चा रनरअप सुद्धा ठरला आहे. तसंच त्याने सेलिब्रिटी मास्टरशेफमध्ये सुद्धा सहभाग घेतला होता. बिग बॉसनंतर त्याचे अनेक म्युझिक अल्बम प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत.