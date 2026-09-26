तेव्हा मी अरिजीतपेक्षा जास्त लोकप्रिय होतो... अभिजीत सावंतचं मोठं विधान; म्हणतो- त्याला कुणी ओळखत नव्हतं

'मोहोब्बत्ते लुटाउंगा' म्हणत सगळ्यांच्या मनावर राज्य करणारा लोकप्रिय गायक अभिजीत सावंत याने आवाज आपली वेगळी ओळख निर्माण केलीये. 'इंडियन आयडॉल' या कार्यक्रमाचा पहिलाच विजेता बनलेला अभिजीत सावंत आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. त्यानंतर झालेले विजेते विस्मरणात गेले मात्र अभिजित आजही काम करतोय. तर दुसरीकडे त्याच वर्षी सोनी टीव्हीवर 'फेम गुरुकुल' हा शो देखील आला होता. ज्यात अरिजीत सिंह उपविजेता ठरलेला. मात्र सध्याच्या घडीला अरिजीतची लोकप्रिय अभिजीतपेक्षाही जास्त आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीतने याबद्दल भाष्य केलंय. .अभिजीतने नुकतीच फिल्मीग्यानला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, '२००५ नंतर अरिजित प्रसिद्धीपासून दूर राहिला. जवळपास १० वर्षे, हा काळ त्याच्यासाठी आशीर्वाद ठरला असं म्हणता येईल. तो म्युझिक स्टुडिओमध्ये जायचा आणि मोठ्या संगीतकारांबरोबर काम करायचा. गायक म्हणून नाही, तर निर्माता आणि प्रोग्रामर म्हणून. तो पुन्हा सुरुवात करण्यासाठी परतला आणि त्याने आपला प्रवास पुन्हा सुरू केला. त्यावेळी त्याला कोणीही ओळखत नव्हतं. त्या काळात माझी आणि त्याची तुलना केली, तर मी अरिजीतपेक्षा खूप लोकप्रिय होतो. त्यामुळे माझ्यावर असलेला दबाव आणि त्याच्यावर असलेला दबाव खूप वेगळा होता.'.अभिजीत पुढे म्हणाला, 'त्याने त्या १० वर्षांत खूप मेहनत घेतली. संगीतकारांबरोबर खूप काम केलं आणि त्यानंतर त्याला त्याचं पहिलं मोठं गाणं मिळालं. ‘आशिकी २’मधील ‘तुम ही हो’ या गाण्यामुळे तो लोकप्रिय झाला. तुम ही हो या गाण्याने अरिजितला अरिजित सिंह बनवलं आणि ते गाणं कोणत्याही गायकाच्या वाट्याला येणं… हे सगळं नशिबावर अवलंबून होतं. आपण यशस्वी व्यक्तीचं कौतुक करत राहतो, पण ज्यांच्याबद्दल आपल्याला फारसं माहीत नाही, त्यांच्यात आपण सतत उणिवा शोधत राहतो, ही प्रेक्षकांची एक चूक आहे. एवढंच नाही. प्रत्येकाचा स्वतःचा प्रवास असतो. प्रत्येकजण काम करण्यासाठी, आयुष्य जगण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करत असतो. त्यांना तसं करू द्या.'.'कोण होणार करोडपती' साठी डिझायनर साडीऐवजी पैठणीच का नेसली? माधुरी दीक्षितने दिलं खरं उत्तर, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.