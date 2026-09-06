'मी करिअरमधून ब्रेक घेतोय' अभिनय बेर्डेने असा निर्णय का घेतला?, कारण सांगत म्हणाला...

ABHINAY BERDE ANNOUNCES NEW STARTUP PLANS: लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा आजही मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांचे सिनेमे आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. ९० च्या दशकांमध्ये त्यांचे प्रत्येक सिनेमे सुपरहिट ठरले. दरम्यान काही वर्षांपूर्वी त्यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे हा देखील अभिनय क्षेत्रात सक्रीय झाला. त्याचा 'ती सध्या काय करते' हा सिनेमा प्रचंड गाजला. त्यानंतर अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पडली. दरम्यान अशातच त्याने पोस्ट करत 'अभिनय क्षेत्रातून ब्रेक घेत' असल्याचं सागिंतलं..'मी career मधून break घेत आहे' असं कॅप्शन देत अभिनय बेर्डेनं एक पोस्ट शेअर केलीय. त्याने लिहलं की, 'मी करिअरमधून ब्रेक घेत आहे. मला पुढच्या प्रवासासाठी तुमच्या मदतीची गरज आहे. कारण जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा.' दरम्यान अभिनयने व्हिडिओ शेअर करत त्यामागणं कारण सुद्धा सांगितलं आहे. .तो व्हिडिओमध्ये म्हणतोय की, 'आज व्हिडिओ बनवण्याचं कारण वेगळं आहे. मी माझ्या करिअरमधून ब्रेक घेत आहे. कारण मी स्वत:चा स्टार्टअप सुरु करतोय. मला नवीन काही कल्पना हाव्या आहेत. त्यामुळे मला तुमची सर्वांची गरज लागणार आहे. तुमच्याकडे काही क्रेझी कल्पना असतील तर मला नक्की कळवा.' असं आवाहनही त्याने व्हिडिओद्वारे केलय..अभिनय बेर्डेच्या या पोस्टमुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. अभिनय सोडून तो कोणता स्टार्टअप उभारणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. त्याच्या पोस्टवर बहिण स्वानंदी बेर्डेनं सुद्धा कमेंट केली आहे. तिने 'ब्रो फक्त माझ्यामध्ये गुंतवणूक कर' असं म्हणत अभिनवची मजा घेतलीय. सध्या त्याची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .‘१२वी फेल’ फेम मेधा शंकरला समय रैना करतोय डेट? दोघेही एकाच फ्लाइटमध्ये, चर्चेला उधाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.