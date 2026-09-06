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'मी करिअरमधून ब्रेक घेतोय' अभिनय बेर्डेने असा निर्णय का घेतला?, कारण सांगत म्हणाला...

ABHINAY BERDE TAKES BREAK FROM ACTING CAREER: लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा वारसा पुढे नेणारा अभिनेता अभिनय बेर्डेने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.
ABHINAY BERDE

ABHINAY BERDE TAKES BREAK FROM ACTING

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ABHINAY BERDE ANNOUNCES NEW STARTUP PLANS: लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचा आजही मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांचे सिनेमे आजही चाहते तितक्याच आवडीनं पाहतात. ९० च्या दशकांमध्ये त्यांचे प्रत्येक सिनेमे सुपरहिट ठरले. दरम्यान काही वर्षांपूर्वी त्यांचा मुलगा अभिनय बेर्डे हा देखील अभिनय क्षेत्रात सक्रीय झाला. त्याचा 'ती सध्या काय करते' हा सिनेमा प्रचंड गाजला. त्यानंतर अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पडली. दरम्यान अशातच त्याने पोस्ट करत 'अभिनय क्षेत्रातून ब्रेक घेत' असल्याचं सागिंतलं.

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