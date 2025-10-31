'मी कधीही पुरस्कार विकत घेतले नाही' ट्रोलर्संना अभिषेकचं उत्तर, म्हणाला...'मी मेहनतीनं सन्मान मिळवलाय '

अभिनेता अभिषेक बच्चनला अनुकत्याच झालेल्या एकन पुरस्कार सोहळ्यात 'आव वीट टू टॉक' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून गौरवण्यात आले, मात्र या यशानंतर अभिषेकवर पुरस्कार विकत घेतल्याचे आरोप होत असून, त्यावर त्याने दिलेलं प्रत्युत्तर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. .अभिषेकच्या गौरवानंतर एका पत्रकाराने समाजमाध्यमावर अभिषेकवर टीका करत म्हटलं होतं की, "तो एक चांगला व्यक्ती असला तरी व्यावसायिकदृष्ट्या पाहिलं तर पुरस्कार विकत घेणं आणि मजबूत पीआर ठेवणं याच उत्तम उदाहरण म्हणजे अभिषेक बच्चन आहे. त्याच्या करिअरमध्ये एकही सुपरहिट चित्रपट नसताना तो चर्चेत राहतो. 'आय वौट टू टीक' या चित्रपटासाठी त्याने पुरस्कार जिंकला, पण हा चित्रपट फारच कमी लोकांनी पाहिला आहे. अनेक प्रतिभावान अभिनेते पुरस्कारासाठी पात्र आहेत, पण त्यांच्याकडे पीआरसाठी पैसा नाही, हेच दुर्दैव." या टीकेचर अभिषेक बच्चनने अत्यंत शांत पण ठाम प्रतिक्रिया दिली. .त्याने ट्विट करत सांगितलं की, "मी कधीही कोणताही पुरस्कार विकत घेतलेला नाही आणि माझा पीआर कडून घेतलेला नाही. हा सन्मान माझ्या मेहनतीचं फलित आहे. तरी मला माहीत आहे, माझ्या स्पष्टीकरणावर विश्वास बसणार नाही." .पुढे बोलताना तो म्हणाला, "तुम्हाला शांत करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे मी माझी मेहनत करेन. भविष्यात मिळणाऱ्या कोणत्याही यशाबद्दल पुन्हा कधीही शंका वाटू नये, असं काम मी करेन." अभिषेकच्या या उत्तराचं सोशल मीडियावर मोठया प्रमाणात कौतुक होत आहे. अनेकांनी त्याच्या संयमी आणि प्रामाणिक प्रतिसादाच स्वागत केल आहे..सध्या सोशल मीडियावर सध्या अभिषेक बच्चन याची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. त्यांच्या संयमात उत्तर देण्याचं अनेक नेटकऱ्यांनी कौतूक केलंय. अभिषेक बद्दल बोलायचं झालं नुकताच तो हाऊसफुल्ल ५ मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्याच्या कामाचंही नेहमी कौतूक होताना पहायला मिळतय. .राखी सावंतने सलमानसाठी खरंच दोन्ही किडन्या विकल्या? म्हणाली...'आलेल्या पैशातून मौल्यवान वस्तू...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.