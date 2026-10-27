आधी टायगर श्रॉफ, आता प्रसिद्ध सिंगर निशाण्यावर? घराबाहेर फायरिंग, CCTV फुटेज समोर

ABHISHEK SINGH SCORPIO SUV DAMAGED IN EARLY MORNING FIRING: काही दिवसांपूर्वी अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार करण्यात आला होता. त्यात तो थोडक्यात बचावला. दरम्यान आता टायगरनंतर प्रसिद्ध गायकाच्या घराबाहेर भल्या पहाटे गोळीबार झाल्याची घटना घडलीय. संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालीय. सिंगरच्या स्कॉर्पिओ गाडीचही त्या हल्लेखोरांनी नुकसान केल्याच व्हिडिओमधून दिसून येतय. .हल्लेखोरांनी सिंगर अभिषेक सिंह यांच्या घराबाहेर गोळीबार केलाय. पहाटे ४.३० वाजता काही हल्लेखोरांनी गोळीबार करत त्याच्या गाडीचं नुकसान केलय. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असू सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिस पुढील तपास करत आहे. .दरम्यान गायक अभिषेक याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या घरावर झालेल्या हल्ल्याबाबत माहिती दिलीय. तो म्हणाला की, 'सीसीटीव्ही फुटेज मिळालं असून आमचा अंदाज खरा ठरलाय. हे खूप चुकीचं आहे, पोलिस यावर नक्कीच काही कारवाई करतील. ज्यावेळी घटना घडली त्यावेळी आम्ही घरात झोपलो होतो. गोळ्यांचा आवाज ऐकल्यानंतर आम्ही बाहेर आलो. तेव्हा आमच्या गाडीचं मोठं नुकसान झालं होतं. गाडीवर जवळपास ५ राऊंड फायर केले होते. दरम्यान हा हल्ला शिवकुमार विक्कू घडवून आणल्याचा संशय' सिंगर अभिषेकनं व्यक्त केलाय. .मानधन वाढवून मागितलं अन् नाटकातून काढलं! ‘आमने सामने’मधून रोहन गुजर, केतकी पालव रिप्लेस; म्हणाले…'शेवटचं गुडबायही करता आलं नाही ’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.