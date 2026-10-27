Premier

आधी टायगर श्रॉफ, आता प्रसिद्ध सिंगर निशाण्यावर? घराबाहेर फायरिंग, CCTV फुटेज समोर

ABHISHEK SINGH HOUSE FIRING INCIDENT CCTV FOOTAGE: टायगर श्रॉफनंतर प्रसिद्ध गायकाच्या घराबाहेर पहाटे ४.३० वाजता गोळीबार झाल्याची घटना घडली. हल्लेखोरांनी त्यांच्या स्कॉर्पिओ गाडीचं नुकसान केल्याचं CCTV फुटेजमध्ये दिसत आहे.
ABHISHEK SINGH HOUSE FIRING

ABHISHEK SINGH HOUSE FIRING

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ABHISHEK SINGH SCORPIO SUV DAMAGED IN EARLY MORNING FIRING: काही दिवसांपूर्वी अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार करण्यात आला होता. त्यात तो थोडक्यात बचावला. दरम्यान आता टायगरनंतर प्रसिद्ध गायकाच्या घराबाहेर भल्या पहाटे गोळीबार झाल्याची घटना घडलीय. संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालीय. सिंगरच्या स्कॉर्पिओ गाडीचही त्या हल्लेखोरांनी नुकसान केल्याच व्हिडिओमधून दिसून येतय.

Loading content, please wait...
cctv
singer
Entertainment Field
Marathi News Esakal
www.esakal.com