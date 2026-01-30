Premier

Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला मिळाली जास्त मतं आणि कोण जाणार घराबाहेर ? जाणून घ्या बिग बॉसचा वोटिंग ट्रेंड

Bigg Boss Marathi Latest Voting Trend : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये लवकरच दुसरं एलिमिनेशन पार पडणार आहे. यावेळी कुणाला जास्त मतं मिळाली आहेत आणि कुणाला कमी जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या गाजतोय त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे. बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या आठवड्यात घरातील दुसरं एलिमिनेशन पार पडणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी कुणाला जास्त मतं दिली आहेत आणि कोण जाणार घराबाहेर जाणून घेऊया.

