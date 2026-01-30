Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला मिळाली जास्त मतं आणि कोण जाणार घराबाहेर ? जाणून घ्या बिग बॉसचा वोटिंग ट्रेंड

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या गाजतोय त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे. बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या आठवड्यात घरातील दुसरं एलिमिनेशन पार पडणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी कुणाला जास्त मतं दिली आहेत आणि कोण जाणार घराबाहेर जाणून घेऊया. .बिग बॉस मराठीच्या तिसऱ्या आठवड्यात पार पडलेल्या एलिमिनेशन टास्कमध्ये प्रभू शेळके, ओंकार राऊत, सोनाली राऊत, दीपाली सय्यद, करण सोनावणे, प्राजक्ता शुक्रे, रुचिता जामदार, विशाल कोटियन हे स्पर्धक नॉमिनेट झाले आहेत. त्यामुळे यंदा कुणीतरी महत्त्वाचा सेलिब्रिटी घराबाहेर जाणार अशी चर्चा आहे. त्यातच अखेरच्या वोटिंग ट्रेंडमध्ये धक्कादायक बदल पाहायला मिळणार आहे. .सध्याचा वोटिंग ट्रेंड सध्याच्या वोटिंग ट्रेंडनुसार प्रभू शेळके आघाडीवर आहे. लोकांनी त्याला भरभरून मत दिलं आहे. त्याच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे करण सोनावणे, तिसऱ्या क्रमांकावर आहे रुचिता जामकर, चौथ्या क्रमांकावर विशाल कोटियन, पाचव्या क्रमांकावर प्राजक्ता शुक्रे, सहाव्या क्रमांकावर दीपाली सय्यद, सातव्या क्रमांकावर सोनाली राऊत आणि अखेर आहे ओमकार राऊत. .कोण जाऊ शकतं घराबाहेर ?यावेळी बिग बॉसच्या घरातून ओमकार राऊतच बाहेर जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे. टास्क वगळता बिग बॉसच्या घरातील ओमकारचा वावर कमी आहे. तसंच मतं मांडण्यात आणि घरात स्वतःच स्थान निर्माण करण्यात तो पाठी पडलाय. इतर स्पर्धकांचा परफॉर्मन्स पाहता ओमकारचा परफॉर्मन्स मागे पडतोय हेच खरं. .आता खरोखरच ओमकार या स्पर्धेतून बाहेर पडणार की एखादं धक्कादायक एलिमिनेशन होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Video : "माझ्या कॅरेक्टरवर जायचं नाही" घरच्यांविरोधात तन्वीचा चढला पारा ; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी मांडली बाजू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.