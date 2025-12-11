Premier

गोविंदाच्या लेकीचा 3 महिन्याच झालेला मृत्यू! सुनीता अहुजा म्हणाली...'तिला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला आणि...'

GOVINDA LOSING NEWBORN DAUGHTER: गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजा हिने पहिल्यांदाच त्यांच्या प्रीमॅच्युअर जन्मलेल्या मुलीच्या मृत्यूबद्दल खुलासा केला. ८व्या महिन्यात जन्मलेल्या बाळाची फुफ्फुसं विकसित नसल्याने तीन महिन्यांतच तिचं निधन झालं.
GOVINDA LOSING NEWBORN DAUGHTER

GOVINDA LOSING NEWBORN DAUGHTER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sunita Ahuja Reveals Emotional Story of Losing Newborn Daughter : बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसापासून खुप चर्चेत आहे. गोविंदा पत्नी सुनिता अहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या अनेक चर्चा रंगत आहे. सुनिता अहुजा तिच्या व्लॉगमधून अनेक वेळा त्यांच्या नात्यावर भाष्य करताना दिसते. तसंच अनेकवेळा ती गोविंदा मित्रामुळे कसा बिघडलाय, याबद्दल सांगते असते. परंतु त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चेला पुर्णविराम देत दोघांनी या अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
death
Actor
govinda
Entertainment news
father and daughter
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com