गोविंदाच्या लेकीचा 3 महिन्याच झालेला मृत्यू! सुनीता अहुजा म्हणाली...'तिला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला आणि...'

Sunita Ahuja Reveals Emotional Story of Losing Newborn Daughter : बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा गेल्या काही दिवसापासून खुप चर्चेत आहे. गोविंदा पत्नी सुनिता अहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या अनेक चर्चा रंगत आहे. सुनिता अहुजा तिच्या व्लॉगमधून अनेक वेळा त्यांच्या नात्यावर भाष्य करताना दिसते. तसंच अनेकवेळा ती गोविंदा मित्रामुळे कसा बिघडलाय, याबद्दल सांगते असते. परंतु त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चेला पुर्णविराम देत दोघांनी या अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. .गोविंदा आणि सुनीता यांना दोन मुले आहेत एक टीना तर दुसरा यशवर्धन. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का, गोविंदाला दोन नाहीतर तीन मुलं होती. गोविंदाच्या एका मुलीचा जन्म होताच मृत्यू झाला होता. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पहिल्यादा सुनीता याबद्दल बोलताना भावूक झाली होती. .नुकतीच सुनीताने उषा काकडे यांच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली होती. यावेळी सुनिताने गोविंदासोबतच्या नात्याबद्दल तसंच त्यांच्या कठीण प्रसंगाबद्दल भाष्य केलं. मुलाखतीत बोलताना सुनिता म्हणाली की, 'माझी दुसरी मुलगी प्रीमॅच्युअर होती. ८ व्या महिन्यातच तिचा जन्म झालेला. परंतु तिच्या फुप्फुसाची वेवस्थित वाढ झाली नाही. तीन महिने मी तिला सांभाळलं.'.तसंच पुढे बोलताना सुनिता म्हणाली की, 'एक दिवस माझ्या मुलीला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. माझ्या कुशीत माझ्या मुलीनं जीव सोडला. तो काळ माझ्यासाठी फारच कठीण होता. मला दोन मुली आणि एक मुलगा असता. परंतु गरोदरपणात मी खुप ट्रॅव्हल करत होते. मला वाटलेलं त्रास होणार नाही. परंतु तसं काही झालं नाही.'.मुलाखतीत बोलताना सुनिताने असाही खुलासा केला होता की, गोविंदाला मुलगा हवा होता. 'जेव्हा मला यश झाला तेव्हा माझं वजन १०० किलो झालेलं होतं. माझं वजन प्रचंड वाढलं. मला वाटलं की, मी आता मरुन जाईन. मला पाहून गोविंदा रडायचा. तेव्हा लिंग परिक्षण चाचणीला परवानगी असल्यानं मुलगा होणार असल्याचं मला माहित होतं.' असं सुनिता अहुजा मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.