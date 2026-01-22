बापरे! आमिर खानने गुपचूप लग्न केलं? 60 व्या वर्षी प्रेमात पडलेल्या परफेक्शनिस्ट खुलासा, म्हणाला... 'माझं आधीच गौरीसोबत लग्न झालय'

Aamir Khan Marriage Rumours: अभिनेता आमिर खान हा नेहमीच चर्चेत असतो. प्रोफेशनल पेक्षा वयक्तिक आयुष्याविषयी त्याची सिनेसृष्टीत चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. आमिरने रिना दत्ता हिच्यासोबत घटस्फोट झाल्यानंतर निर्माती किरण रावसोबत लग्न केलं होतं. काही वर्षांनंतर त्यांचा सुद्धा घटस्फोट झाला. त्यानंतर वयाच्या 60 व्या वर्षी आमिर खान पुन्हा प्रेमात पडला. तो गौरी स्प्रॅटसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. दरम्यान अशातच मिस्टर परफेक्शनिस्टने असा खुलासा केलाय की, त्याने गौरीशी आधीच लग्न केलय. नक्की काय म्हणाला आमिर? जाणून घेऊया....खरंच आमिर खानने लग्न केलं?बॉलिवूडमध्ये नेहमीच चर्चेत असलेला आमिर खान गौरीबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'गौरी आणि मी एकमेकांसोबत खुप सिरिअस आहोत. आमच्यात खुप चांगलं बॉण्डिंग आहे. आमचं नातं त्यामुळे अधिक मजबूत आहे. आम्ही पार्टनर म्हणून नेहमीच एकमेकांच्या सोबत आहोत. त्यात जर आता तुम्ही लग्नाबद्दल बोलणार असाल तर मी मनातून गौरीशी आधीच लग्न केलं आहे. आता फक्त औपचारिकता बाकी आहे. ती मी लवकरच ठरवेल.'.60 व्या वर्षी गौरीच्या प्रेमातआमिर खान वयाच्या 60 व्या वर्षी गौरीच्या प्रेमात पडला. त्याने त्याच्या वाढदिवसादिवशी गर्लफ्रेंड गौरीला सगळ्यांसमोर आणलं. गेल्या 25 वर्षांपासून गौरी आणि आमिर एकमेकांना ओळखतात. करिण रावसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर तो एकटा पडला होता. तेव्हा त्याला एका व्यक्तीची गरज होती. त्यावेळी त्याला गौरीनं साथ दिली. गौरी नेहमी त्याला समजून घेते असं तो बऱ्याच वेळा बोलताना म्हणतो. .गौरी आणि आमिर यांच्यात 12 वर्षांचं अंतरगौरी आणि आमिर यांच्यात 12 वर्षांचं अंतर आहे. गौरीचाही आधी घटस्फोट झाला आहे. तिला एक मुलगा सुद्धा आहे. आमिर खानचं देखील पहिलं लग्न 1986 मध्ये रीना दत्तासोबत झालं होतं. त्यांना जुनैद आणि आयरा ही मुलं आहे. त्यानंतर 2002 मध्ये त्याने रीनाला घटस्फोट दिला. 2005 मध्ये त्याने किरण रावसोबत लग्न केलं. त्यांना सरोगसीतून मुलगा झाला. त्याचं नाव त्यांनी आजाद ठेवलं. 16 वर्षांच्या संसारानंतर 2021 त्याने घटस्फोट घेतला. तरीही आजही आमिर दोन्ही एक्स पत्नींच्या जवळ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.