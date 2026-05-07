अक्षय कुमार हॉस्पिटलमध्ये भरती, शूटिंगदरम्यान अक्षय कुमारच्या प्रकृतीत बिघाड? शस्त्रक्रिया पार, नक्की झालं तरी काय?

Akshay Kumar Admitted to Hospital: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार खिलाडीचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तो त्यांच्या सिनेमांमध्ये अनेकवेळा स्टंट सुद्धा करताना पहायला मिळतोय. त्याच्या भूत बंगला हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. यानंतर आता अक्षय अनीस बज्मी यांच्या सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त दरम्यान आहे. दरम्यान अशातच आता त्याच्याबाबत एक बातमी समोर येतेय. अक्षयला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्या शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती आहे. .नेहमीच फिट असलेल्या अक्षय कुमारीच अलिकडेच शस्त्रक्रिया पार पडली. खिलाडीला डोळ्यांना पाहण्यासाठी त्रास होत होता. त्यामुळे त्याच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती आहे. या उपचारासाठी अक्षयनं आरोग्याला प्राध्यान्य देत कामातून काही काळ ब्रेक घेतल्याचं बोललं जातय. परंतु शस्त्रक्रियेबाबत कळताच चाहत्यांना त्याच्या तब्येतीबाबत काळजी लागली आहे..हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, 6 मे बुधवारी त्यांच्यावर डोळ्यांची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे आता अक्षयची दृष्टी सुधारण्यास मदत होईल. तसंच त्याला डॉक्टरांनी काही काळ विश्रांती घेण्याचा सल्ला सुद्धा दिला आहे. त्यामुळे त्याने काही काळ कामातून ब्रेक घेतला आहे. त्याचं केरळम या सिनेमाचं चित्रिकरण सुद्धा पू्र्ण केले..अभिनेत्याच्या शस्त्रक्रियेबद्दल समजातच त्याचे चाहते चिंतेत आहेत. अक्षयची अभिनयासह त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर सुद्धा बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. हैवान, गोलमाल ५, वेलकम टू जंगल अशा सिनेमा प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहेत. परंतु सध्या शस्त्रक्रियामुळे सोशल मीडियावर त्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणजे 'देवमाणूस'! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेता म्हणाला...'त्यांनी माझी भाषा ऐकून...'.