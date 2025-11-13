Viral Video: यारी असावी तर जय-विरू सारखी! जिगरी मित्राला भेटायला धर्मेंद्र यांच्या घरी स्वत: गाडी चालवत पोहचले बिग बी अमिताभ

Bollywood News: शोले पिक्चरमधील जय-विरुची जोडी आठवली की, पहिले डोळ्यासमोर अमिताभ आणि धर्मेंद्र येतात. मैत्रीचं नातं कसं असावं हे या सिनेमात दाखवण्यात आलं. रिअल लाईफमध्ये सुद्धा या जय-विरुची मैत्री म्हणजेच अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांची मैत्री तितकीच घट्ट आहे. याचं उत्तम उदाहरण नुकतच पहायला मिळालं. .धर्मेंद्र यांचा नुकताच मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी रुग्णालयातून डिचार्ज देण्यात आला. आता त्यांच्यावर त्यांच्या घरी उपचार सुरु आहेत. दरम्यान त्यांना भेटण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी येत आहेत. अनेक कलाकारांनी येऊन त्यांची भेट घेतली आहे. परंतु या सगळ्यात लक्ष वेधून घेतलं ते अमिताभ बच्चन यांनी. कारण ते कोणताही बॉडीगार्ड सोबत न घेता अगदी शांतपणे स्वत: गाडी चालवत धर्मेंद्र यांना भेटायला गेले..बिग बी दुपारी 4 च्या सुमारास धर्मेंद्र यांच्या घरी पोहचेल. त्याचा साधेपणा आणि नम्रपणा पाहून सगळेच चकित झाले. उपस्थित लोक सुद्धा बिग बींना एकटे बाहेर पडताना पाहून आवक झाले होते. सध्या त्याचा कोणत्याही बॉडीगार्डशिवाय स्वत: गाडी चालवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .दरम्यान अमिताभ यांचा व्हिडिओ पाहून, मित्राच्या भेटीची ओढ पाहून सर्वांना पुन्हा एकदा शोले सिनेमातील जय-विरु आठवले. दरम्यान धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबीयांनी या कठीण काळात त्यांची प्रायव्हसी राखण्याचा प्रयत्न केलाय. यापूर्वी धर्मेंद्र यांना भेटायला गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान आले होते. त्यांनी त्यांच्या तब्येतीची विसारपूस केली. .एका रात्रीत बनली नॅशनल क्रश; अचानक मिळालेल्या प्रसिद्धीवर गिरीजा ओकने दिली प्रतिक्रिया; म्हणते- मला हे सगळं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.