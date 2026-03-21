"प्लीज मला माझ्या लग्नाला बोलवा" व्हायरल खोट्या बातमीवर भाऊ कदमच्या लेकीची मजेशीर कानउघाडणी

Marathi Entertainment News : लोकप्रिय मराठी अभिनेते भाऊ कदम यांची मोठी लेक मृण्मयीचं लग्न झाल्याच्या बातमीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यावर मृण्मयीने प्रतिक्रिया देत या लोकांची मजेशीर कानउघाडणी केली. काय म्हणाली मृण्मयी जाणून घेऊया. .भाऊ कदम यांची मोठी लेक मृण्मयी सध्या शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहतेय. पण एका न्यूज पोर्टलने सोशल मीडियावर मृण्मयीच लग्न झाल्याची खोटी पोस्ट केली होती. मृण्मयीने हा व्हिडीओ शेअर करत त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ."तुम्ही मला माझ्या लग्नात बोलावलंच नाहीत. हे बरोबर नाही. मला तरी कळायला हवं होतं की माझं लग्न झालं आहे. मी अमेरिकेत असून माझं लग्न झालंय हे मला आता कळतंय. तर आता मला असं वाटतंय की किमान ही बातमी साखरपुड्याची असती तरीही ठीक आहे. थेट लग्न ! हे काही बरोबर नाही. ज्या कुणी केलंय त्यांना नीट काम करता येत नाहीये. " असं मृण्मयीने या व्हिडिओमध्ये म्हटलं. .तर तिने या पोस्टला "प्लीज मला माझ्या लग्नाला बोलवा" असं कॅप्शन दिलं आहे. लाडाची बायको नावाच्या पेजने मृण्मयी बाबतची ही बातमी शेअर केली होती. तिच्या पोस्टवर अनेकांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. ."अरे तुझं आगाऊ अभिनंदन ! भविष्यवाणी","अरे तू लग्नाला बोलावलं नाहीस, हे बरोबर नाही","लग्न खूपच प्रायव्हेट होतं वाटत म्हणून नवरी मुलीला पण नाही बोलवलं..","जाऊ दे... झालं आता लग्न... जा मुली जा दिल्या घरी तु सुखी रहा" अशा मजेशीर कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत. .मृण्मयी सध्या अमेरिकेत पुढील शिक्षण घेतेय. यासोबत ती सोशल मीडियावरही सक्रिय आहे. कंटेंट क्रिएटर म्हणूनही ती काम करते.