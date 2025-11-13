Premier

Dharmendra : धर्मेंद्र आणि हेमाचं लग्न आहे बेकायदेशीर, दोन्ही बायका आणि मुलांमध्ये कुणाला मिळणार किती प्रॉपर्टी ?

Dharmendra Property : अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांची संपत्ती चर्चेत आली आहे. त्यातच वकील कमलेश कुमार मिश्रा यांनी मुलांमध्ये ही प्रॉपर्टी कशी वाटली जाणार हे उघड केलं आहे.
Bollywood News : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत अतिशय नाजूक आहे. मुंबईमधील ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमधून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांच्यावर आता घरीच उपचार सुरु आहेत. त्यातच धर्मेंद्र यांच्या प्रॉपर्टीची चर्चा सुरु आहे, दरम्यान, धर्मेंद्र यांनी दोन लग्न केली आहेत. त्यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौर यांच्याबरोबर झालं आहेत. त्यानंतर मुस्लिम धर्म स्वीकारून त्यांनी हेमामालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलं.

