Dharmendra : धर्मेंद्र आणि हेमाचं लग्न आहे बेकायदेशीर, दोन्ही बायका आणि मुलांमध्ये कुणाला मिळणार किती प्रॉपर्टी ?

Bollywood News : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची तब्येत अतिशय नाजूक आहे. मुंबईमधील ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमधून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांच्यावर आता घरीच उपचार सुरु आहेत. त्यातच धर्मेंद्र यांच्या प्रॉपर्टीची चर्चा सुरु आहे, दरम्यान, धर्मेंद्र यांनी दोन लग्न केली आहेत. त्यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौर यांच्याबरोबर झालं आहेत. त्यानंतर मुस्लिम धर्म स्वीकारून त्यांनी हेमामालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. .हिंदू विवाह कायद्यानुसार, धर्मेंद्र आणि हेमा यांच्या लग्नाला मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या दोन्ही पत्नी आणि 6 मुलांमध्ये ही प्रॉपर्टी कशी विभागली जाणार विषयी वकील कमलेश कुमार यांनी एबीपी न्यूजला मुलाखत दिली. तेव्हा त्यांनी यावर भाष्य केलं. .वकील कमलेश कुमार यांनी रेवनसिद्दप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या दुसऱ्या लग्नापासून झालेल्या मुलांच्या वारसा हक्काबद्दल सांगितलं. 1 सप्टेंबर 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला ज्यामुळे दुसऱ्या किंवा बेकायदेशीर विवाहापासून झालेल्या मुलांची वारसाहक्कातील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट झाली. धर्मेंद्र यांच्या दोन्ही मुली ईशा आणि आहना यांची स्थिती तशी आहे. .हेमामालिनी आणि धर्मेंद्र यांचं लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार बेकायदेशीर आहे. धर्मेंद्र यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौर यांच्याशी झालं पण हिंदू विवाह कायद्याचं दुसरं कलम 16 (1) नुसार दोन्ही मुलींना त्यांच्या पालकांच्या बाबतीत कायदेशीर मुलांचा दर्जा मिळतो. त्यामुळे ते बेकायदेशीर या कलांकातून मुक्त होतात. .2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अवैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीवर सामान हक्क असतो पण त्यांना कुटूंबाच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येत नाही. .ईशा देव आणि आहना देव याना धर्मेंद्रच्या वाट्याला येणाऱ्या मालमत्तेत त्यांच्या इतर वर्ग 1 वारसांसह म्हणजे त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर , त्यांची आई, त्यांची पहिल्या लग्नातून झालेली मुलं म्हणजे सनी, बॉबी, विजेता आणि अजिता यांना समान वाट्याचे हक्क असतील. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे असा निर्णय दिला की अवैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क त्यांच्या पालकांच्या स्व-अर्जित मालमत्तेपुरते मर्यादित नाहीत. त्यांना पालकांच्या वडिलोपार्जित/सह-मालमत्तेत समान वाटा मिळण्याचाही अधिकार आहे, जो पालकांच्या मृत्यूपूर्वी लगेच केलेल्या काल्पनिक विभाजनाद्वारे मोजला जातो.