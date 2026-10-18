Maharashtrachi Hasyajatra : कष्टाच्या पैशातून घेतला महागडा फोन अन् सुरू झाली टीका; गौरव मोरेच्या त्या उत्तराने जिंकली चाहत्यांची मने

स्वतःच्या गुणवत्तेवर आणि प्रामाणिक कष्टाच्या जोरावर घराघरात पोहोचलेला अभिनेता गौरव मोरे सध्या सोशल मीडियावर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच नवीन आयफोन १८ प्रो (iPhone 18 Pro) खरेदी केल्यानंतर गौरवने आनंदाने सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले होते. .CEC Gyanesh Kumar Row : देशातील संघर्ष आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर! लंडनमधून ध्रुव राठीचा थेट हल्लाबोल, म्हणाला....मात्र, काहींनी त्याच्या या आनंदावर विरजण घालत त्याच्या रंगावरून आणि दिसण्यावरून त्याला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. पण नेहमी आपल्या विनोदाने हसवणाऱ्या गौरवने यावेळी गप्प न बसता टीकाकाराला असा सणसणीत टोला लगावला, ज्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.."फेसवॉशवर पैसे खर्च कर" म्हणणाऱ्याला चोख प्रत्युत्तरसोशल मीडियावरील पोस्टनुसार, गौरवने नवीन मोबाईल हातात घेतलेला फोटो पोस्ट करताच एका युझरने विकृत कमेंट केली. "आयफोनवर लाखो रुपये उडवण्यापेक्षा फेसवॉशवर थोडे पैसे खर्च केले असते तर बरे झाले असते," असा खोचक सल्ला या नेटकऱ्याने दिला होता. या अवाजवी टिकेला उत्तर देताना गौरवने अत्यंत शांतपणे पण तितक्याच प्रभावी शब्दांत ट्रोलरची फिरकी घेतली..Sachin Pilgaonkar Guru : "मी काही टॅलेंटेड दिग्दर्शक नाही..."; सचिन पिळगावकरांचा मोठा खुलासा, सिनेसृष्टीत कोणाला मानतात आपले गुरू?.गौरव मोरेच्या या प्रकरणातील महत्त्वाच्या घडामोडी :कष्टाने मिळवलेले यश : पवईच्या चाळीतून सुरू झालेला प्रवास ते आज स्वतःच्या हिमतीवर महागडा फोन घेण्यापर्यंतचा गौरवचा संघर्ष सर्वांना परिचित आहे.रंगाचा सार्थ अभिमान : "माझ्या याच रंगाने आणि चेहऱ्याने मला ओळख मिळवून दिली आहे; आज जे काही कमवले ते याच चेहऱ्याच्या बळावर," असे उत्तर देत गौरवने ट्रोलरला गप्प केले.कलाकारांचा आणि चाहत्यांचा पाठिंबा : गौरवच्या या उत्तराचे कौतुक करत मराठी कलाविश्वातील अनेक सहकलाकारांनी आणि चाहत्यांनी ट्रोलर्सना चांगलेच धारेवर धरले.बॉडी शेमिंगविरोधात संताप : कोणत्याही कलाकाराच्या आर्थिक प्रगतीवर किंवा दिसण्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणाऱ्या प्रवृत्तीचा नेटकऱ्यांनी तीव्र निषेध केला..चाहत्यांकडून गौरवच्या उत्तराचे कौतुकगौरवच्या या रोखठोक उत्तराचा स्क्रीनशॉट सध्या इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. "लोकांचे काम बोलणे असते, पण स्वतःच्या घामाच्या पैशातून स्वप्न पूर्ण करण्यात वेगळाच आनंद असतो," अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी गौरवचे कौतुक केले आहे. .ट्रोलिंगकडे दुर्लक्ष करत आपल्या हजरजबाबीपणाने टीकाकारांना जागेवरच चपराक देण्याची गौरवची ही शैली सध्या त्याच्या चाहत्यांना भलतीच आवडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.