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Maharashtrachi Hasyajatra : कष्टाच्या पैशातून घेतला महागडा फोन अन् सुरू झाली टीका; गौरव मोरेच्या त्या उत्तराने जिंकली चाहत्यांची मने

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेता गौरव मोरेने खरेदी केला नवा आयफोन १८ प्रो; दिसण्यावरून टोमणे मारणाऱ्या नेटकऱ्याला अस्सल मराठी बाण्यात सुनावले खडेबोल.
Gaurav More Slams Troller Over Skin Color Comment After Buying New iPhone 18 Pro

Gaurav More Slams Troller Over Skin Color Comment After Buying New iPhone 18 Pro

Sakal

विनयन वाघमारे
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स्वतःच्या गुणवत्तेवर आणि प्रामाणिक कष्टाच्या जोरावर घराघरात पोहोचलेला अभिनेता गौरव मोरे सध्या सोशल मीडियावर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच नवीन आयफोन १८ प्रो (iPhone 18 Pro) खरेदी केल्यानंतर गौरवने आनंदाने सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले होते.

Gaurav More Slams Troller Over Skin Color Comment After Buying New iPhone 18 Pro
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