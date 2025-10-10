"मला दिलेला त्रास मी रेकॉर्ड केला.." गौरव मोरेचा धक्कादायक खुलासा ; "मी आज त्यामुळेच मोठा झालो"

Marathi Entertainment News : उत्तम विनोदाचं टायमिंग आणि कमाल अभिनय यामुळे घराघरात पोहोचलेला अभिनेता म्हणजे गौरव मोरे. गौरवला महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या सिनेमामुळे खरी प्रसिद्धी मिळाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तो त्याला अशुद्ध भाषेवरून दिलेल्या त्रासावर व्यक्त झाला. .गौरवने नुकतीच महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याने भाषेवरून त्याला दिला गेलेला त्रास आणि त्यातून त्याने काढलेला मार्ग यावर भाष्य केलं. याशिवाय महाराष्ट्राची हास्यजत्राने काय दिलं यावरही तो बोलला. "हास्यजत्रेचा कायम ऋणी आहे" असं तो म्हणाला..भाषेवरून झालेल्या ट्रोलिंगबद्दल तो म्हणाला की,"मला खूप त्रास दिलाय. काही होत नाही पण मी ठरवलं की हीच भाषा घेऊन मी मोठं होऊन दाखवणार. खूप त्रास दिलाय मला. म्हणजे एवढा त्रास दिलाय की मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. ते जर रेकॉर्ड केलं असतं तर मी तुम्हाला दाखवलं असतं. म्हणजे हिणवणं पण असं असायचं की मला असं व्हायचं की ठीक आहे ना, चुकतोय ना आपण पण कस वेळ लागेल. आता मी वाढलोयच गेली 20-22 वर्षं त्या वातावरणात तर थोडा वेळ लागेल मला. मला माहीतच नाही ना काय असतं आणि कसं असतं म्हणून."."मग आता मी मुद्दाम तसंच बोलतो जसं मी आधी बोलायचो तसंच बोलतो. पण मी त्रास करून नाही घेतला. मी म्हटलं सध्या आपली वेळ खराब सुरु आहे. बदलण्यासाठी वेळ देऊया. उत्तरं आपल्या कामातून देऊया. शेवटी प्रेक्षकच तुम्हाला मोठं करतात. हे त्यांचं प्रेम आहे." असं तो म्हणाला..तर हास्यजत्रेने काय दिलं याविषयी तो म्हणाला की, "माझं नाव जे आहे ना गौरव देविदास मोरे हे नाव दिलं मला. ही ओळख दिली मला. आज मला जे लोक ओळखतात ना गौरव मोरे, ए गौऱ्या, ए बच्ची ते हास्यजत्रेमुळेच ओळखतात. त्यामुळे मी ऋणी आहे महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रेचा. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत कायम. ते आता माझ्या नावाला चिकटलेलं आहे कायम. त्यांनी दिलंय मला ते. खूप दिलंय, भरभरून दिलंय. मी लंडन, अमेरिका, दुबईला गेलो ते त्यांच्यामुळेच गेलो. त्यामुळे हास्यजत्रेला मी विसरू शकत नाही."."काही अभिनेते फक्त 8 तास काम करतात पण " 8 तास शिफ्टवरुन झालेल्या ट्रोलिंगवर दीपिका व्यक्त ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.