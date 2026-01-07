बायकोसोबत घटस्फोट घेतला आणि पुन्हा तिच्याच प्रेमात पडला, आता तिलाच डेट करतोय 'हा' प्रसिद्ध अभिनेता

Bollywood Actor Dating Ex-Wife : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्याचे घटस्फोट होऊन त्यांनी नव्या जोडीदारासोबत पुन्हा आयुष्यची सुरुवात केली आहे. बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपनंतर अनेक सेलिबिटींनी नव्याने संसार थाटला तर अनेकांनी एकटं राहणं पसंत केलं. परंतु बॉलिवूडमध्ये असा एक अभिनेता आहे, ज्याने ८ वर्षाच्या संसारानंतर बायकोची घटस्फोट घेतला. त्यानंतर आता पुन्हा तो एक्स पत्नीला डेट करत आहे. .माहितीनुसार, तो अभिनेता आता त्याच्या पहिल्या पत्नीसोबतच पुन्हा थाटामाटात लग्न करण्याच्या तयारीत आहे. हा अभिनेता आहे गुलशन देवैया. गुलशननं 2020 मध्ये अभिनेत्री कॅलिरोई झियाफेटा हिच्यासोबत घटस्फोट घेतला होता. दरम्यान 2024 मध्ये पुन्हा दोघांमध्ये संवाद सुरु झाला. त्यानंतर दोघे हळू हळू भेटायला लागले. दोघांमध्ये जवळीक वाढली. आता ते एकमेकांना डेट करत आहेत. .घटस्फोट घेतलेल्या बायकोलाच अभिनेता गुलशन डेट करत असल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एका मुलाखतीत गुलशननं सांगितलं की, 'कपल्स थेरपी'मुळे आम्हा दोघांमध्ये पुन्हा जवळीक वाढली. त्यामुळे आम्हाला एकत्र येण्यास मदत मिळाली. घटस्फोटानंतर दोघांनी कपल्स थेरपी घेतली होती. ज्यामुळे मनपरिवर्तन होण्यास मदत होते. त्या थेरिपीमळे स्वत:मधील चुका समजल्या.'.पुढे बोलताना गुलशन म्हणाला की, 'चुका कळल्यानं आमचं नातं अधिक घट्ट झालं. त्यामुळे भविष्यात आम्ही पुन्हा लग्न करु शकतो.' दरम्यान कॅलिरोई झियाफेटा ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. ती नाटकांमध्ये काम करते. 2025 मध्ये तिने गुलशनसोबतचे रोमँटिक फोटो शेअर केले होते. तेव्हापासून दोघे पुन्हा एकत्र आल्याची चर्चा रंगली होती..श्रद्धा कपूर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार? अभिनेत्रीनं लग्नाबाबत स्वत: केला खुलासा, बॉयफ्रेंड कोण आहे माहिती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.