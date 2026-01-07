Premier

बायकोसोबत घटस्फोट घेतला आणि पुन्हा तिच्याच प्रेमात पडला, आता तिलाच डेट करतोय 'हा' प्रसिद्ध अभिनेता

ACTOR GULSHAN DEVAIAH STARTS DATING HIS EX-WIFE AFTER DIVORCE: बॉलिवूड अभिनेता गुलशन देवैया घटस्फोटानंतर पुन्हा त्याच्याच एक्स पत्नीला डेट करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. कपल्स थेरपीमुळे दोघांमधील नातं अधिक मजबूत झालं.
Bollywood Actor Dating Ex-Wife : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्याचे घटस्फोट होऊन त्यांनी नव्या जोडीदारासोबत पुन्हा आयुष्यची सुरुवात केली आहे. बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपनंतर अनेक सेलिबिटींनी नव्याने संसार थाटला तर अनेकांनी एकटं राहणं पसंत केलं. परंतु बॉलिवूडमध्ये असा एक अभिनेता आहे, ज्याने ८ वर्षाच्या संसारानंतर बायकोची घटस्फोट घेतला. त्यानंतर आता पुन्हा तो एक्स पत्नीला डेट करत आहे.

