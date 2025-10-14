"अन् पायावरून बसचं चाक गेलं" हार्दिकने सांगितली त्याच्या अपघाताची गंभीर घटना ; "फक्त स्वामींमुळे.."

Premier

Hardeek Joshi Horrible Accident Story : अभिनेता हार्दिक जोशीचा कॉलेजमध्ये असताना गंभीर अपघात झाला होता. या घटनेत कदाचित त्याला पाय गमवावा लागला असता. काय घडलेलं त्यावेळी नेमकं हे त्याने उघड केलं.
Entertainment News : तुझ्यात जीव रंगला या झी मराठीवरील मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेला राणादा म्हणजेच अभिनेता हार्दिक जोशी त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आला आहे. हार्दिकने कॉलेजला असताना त्याच्या झालेल्या अपघाताविषयीसुद्धा खुलासा केला. काय म्हणाला हार्दिक जाणून घेऊया.

