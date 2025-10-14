"अन् पायावरून बसचं चाक गेलं" हार्दिकने सांगितली त्याच्या अपघाताची गंभीर घटना ; "फक्त स्वामींमुळे.."

Entertainment News : तुझ्यात जीव रंगला या झी मराठीवरील मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेला राणादा म्हणजेच अभिनेता हार्दिक जोशी त्याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमुळे चर्चेत आला आहे. हार्दिकने कॉलेजला असताना त्याच्या झालेल्या अपघाताविषयीसुद्धा खुलासा केला. काय म्हणाला हार्दिक जाणून घेऊया. .हार्दिकने नुकतीच कविरत चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने कॉलेजमध्ये असताना त्याच्या झालेल्या अपघाताचा खुलासा केला. काय म्हणाला हार्दिक जोशी जाणून घेऊया. ."माझ्या जन्माच्या आधीपासून आमच्याकडे स्वामी समर्थांची पूजा केली जाते. खूप जुना फोटो आमच्याकडे आहे जो आम्ही खूप जपून ठेवला आहे. माझा त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे. माझा अपघात असा झाला होता की मी कॉलेजमध्ये होतो. बाईकवरून मी पडलो. मागून बस येत होती. आपण बाईकवरून पडलो की बाईक सोडून देतो ती मी सोडून दिली. पण ती बस पकडून मी मागे आलो. पण त्या दरम्यान मडगार्डच्या मागे जो टायर होता तो माझ्या पायावरून गेला. पण माझ्या हाडाला काहीही नाही झालं. "."माझी फक्त तिकडची स्किन डेड झाली. मी स्वतः चालत येऊन फुटपाथवर बसलो. ही स्वामींचीच कृपा आहे. मला खूप मोठे डॉक्टर्स बघायला यायचे. आणि विशेष म्हणजे हाडाच्या गॅपमध्ये जो खड्डा असतो तिथे चाकात अडकलेला दगड होता. नशीब तो हाडावर नव्हता. जर तो हाडावर बसला असता तर ते हाड राहिलंच नसतं. त्यावेळी काहीतरी झालं पण मला स्वामींनी बसू नाही दिल." ."त्यावेळी माझ्या डोक्यात विचार यायचे आता माझं आयुष्य गेलं. आता मी लंगडा होणार. पण माझा भाऊ आणि माझी आई माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. माझ्या त्या त्वचेवर तीन वर्षं सतत ड्रेसिंग सुरु होतं. जेव्हा मी तुझ्यात जीव रंगलाच्या ऑडिशनला गेलो तेव्हा मी प्रामाणिकपणे या अपघाताची आणि माझ्या पायाविषयी सांगितलं. ते ऐकून माझे दिग्दर्शक माझ्यावर खुश झाले आणि त्यांनी एक एपिसोड माझ्या त्या पायाच्या जखमेवर लिहिला आहे. तो एपिसोड होता वज्रकेसरीचा एपिसोड."."ही सगळी स्वामींची कृपा आहे. त्यांनी मला त्यातून वाचवलं. ती मालिका मला मिळाली. माझ्या त्या जखमेच्या खुणेवर एपिसोड लिहिला गेला. एक वर्तुळ पूर्ण झालं." असं तो म्हणाला. .अधुरी एक कहाणी...आज 'या' राजघराण्याच्या सुनबाई असत्या लता मंगेशकर ! अखेरपर्यंत दोघंही राहिले अविवाहित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.