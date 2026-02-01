Premier

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होताच किरण मानेंची इमोशनल पोस्ट ; "त्या दु:खातून सावरल्याही नाहीत.."

Actor Kiran Mane Post : अभिनेते किरण माने यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी पोस्ट लिहीत भावना व्यक्त केल्या. काय म्हणाल्या सुनेत्रा जाणून घेऊया.
esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काही दिवसांपूर्वी अपघात निधन झाले. तर काल त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. अचानक घडलेल्या या घटनेने अनेकांना धक्का बसला आहे.

Ajit Pawar
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Entertainment news
marathi entertainment

