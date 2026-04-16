"तन्वीनं जो अत्यंत गलिच्छ राडा घातला" बिग बॉस मराठीचा एपिसोड पाहिल्यावर माजी स्पर्धकाची नाराजी; "ती अहंकारी निघाली"

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा अंतिम एपिसोड जवळ आला आहे. लवकरचा या शोचा ग्रँड फिनाले पार पडणार आहे. त्यातच बिग बॉस मराठीच्या माजी स्पर्धकाने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत तन्वी कोलतेच्या वागण्यावर टीका केली. .बिग बॉस मराठी सीझन 4 चे स्पर्धक असलेल्या किरण माने यांनी एक खास पोस्ट लिहीत तन्वीच्या घरातील वागण्यावर नाराजी व्यक्त केली. फिनालेमध्ये निवड झाल्यावर तन्वीने घरात सगळ्यांना दिलेली वागणूक अनेकांना खटकली होती. यावर किरण व्यक्त झाले. .किरण यांची पोस्ट "यावेळी टॉप फाईव्ह जाहीर झाल्यावर अख्ख्या घरात तन्वीने जो 'मातम' घातला त्यामुळे हा दिवस आठवला... 'बिग बॉस'च्या आमच्या सिझनला 'टॉप फाईव्ह'मध्ये आल्यावर तो क्षण आम्ही पाचही जणांनी फुल्ल एंजॉय केला होता.अपूर्वा नेमळेकर ९८ दिवस माझी कट्टर विरोधक होती. सगळ्यात भयानक वाद आमचे झाले होते…पण पहिला फायनलिस्ट म्हणून माझे नांव फायनलिस्ट म्हणून जाहीर झाल्यानंतर तिनं टाळ्या वाजवत मिठी मारून माझे अभिनंदन केले होते. अक्षय-अमृता त्यात आल्यावर कटुता विसरून मी त्यांचा हातात हात घेतला होता. राखी तर घट्ट मैत्रीणच होती." ."प्रतिस्पर्धी असला तरी त्याच्या अचिव्हमेंट चा आदर करणे हे आपलं मन मोठं असल्याचं लक्षण असतं.आत्ता या सीज़न ला टॉप फाईव्ह जाहीर झाल्यावर तन्वीनं जो अत्यंत गलिच्छ राडा घातला तो पाहून विशाल-अनुश्री साठी वाईट वाटलं आणि दीपाली राकेश साठीही. बिचाऱ्यांना तो क्षण तन्वीनं पुरेसा साजराही करू दिला नाही. काय मेंटॅलिटी असेल ही? खुप खुप खुप खुप कष्ट आणि मानसिक शारीरिक सामर्थ्याची सीमा पार करून लोक इथवर पोहोचलेले असतात. अशावेळी प्रतिस्पर्ध्याच्याही मेहनतीचा आदर ठेवायला आपण चांगले 'माणूस' असावे लागते. खिलाडूवृत्ती असावी लागते. सिझनभर विशालला अहंकारी म्हणणारी तन्वी शेवटी अहंकारी निघाली. अहंकारी असता तर विशाल राकेशला स्वतःहून सॉरी म्हणाला नसता."."सगळ्यांनी सिझनभर अनुश्रीचे संस्कार काढले… शेवटी तन्वीने एवढ्या शिव्या देऊन, अपमान करूनही अनुश्रीने तन्वीला साखर भरवली… हे खरे संस्कार.म्हणून मी म्हणतो अनुश्री-विशाल तुम्ही मन जिंकले !मनं जिंकणं महत्वाचं… बाकी ट्रॉफी वगैरे फार मॅटर करत नाही.- किरण माने.".