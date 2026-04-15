नजरेत आग आणि चेहऱ्यावर तोच करारीपणा ! नामदेव ढसाळांच्या भूमिकेत ललित प्रभाकर ; या तारखेला रिलीज होणार सिनेमा

Marathi Entertainment News : दलित पॅन्थरचे संस्थापक, विद्रोही कवी नामदेव ढसाळ याच्या आयुष्यावर आधारित ढसाळ या सिनेमाची घोषणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 135 व्या जयंती दिवशी या सिनेमाचं पोस्टर प्रदर्शित करत करण्यात आली. या सोबतच ता सिनेमाची रिलीज डेटही जाहीर करण्यात आली. मराठी आणि हिंदी भाषेत चरित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. .अभिनेता ललित प्रभाकर नामदेव ढसाळ यांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. हा सिनेमा मराठी आणि हिंदी भाषेत हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 ला हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. फ्रेंच दाढी, डोळ्यात काजळ आणि नजरेत क्रांती असा लूक ललिताचा पोस्टरमध्ये पाहायला मिळतोय. .संजय पांडेय आणि दि बायोस्कोप फिल्म्स प्रस्तुत वरुणा मदनलाल राणा निर्मित या चित्रपटात दलित पँथर चळवळीचे प्रणेते, विद्रोही कवी पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांच्या संघर्षमय आणि ज्वलंत जीवनप्रवासाचे वास्तववादी चित्रण पाहायला मिळणार आहे. वरुणा राणा लिखित व दिग्दर्शित आणि प्रताप गंगावणे यांच्या प्रभावी संवादांनी सजलेल्या या चित्रपटातून अन्याय आणि शोषणाविरुद्ध नामदेव ढसाळ यांनी उभारलेला लढा, त्यांच्या लेखणीतून पेटलेली क्रांती आणि समाजमनाला हादरवून टाकणारे विचार यांचा ठसा उमटणार आहे. .या चित्रपटाला देशातील दिग्गज दाक्षिणात्य संगीतकार इलैयाराजा यांचे संगीत लाभले आहे. हिंदी सिनेसृष्टितील प्रसिद्ध गीतकार इर्शाद कामील, तसेच मराठीतील गुरु ठाकूर यांनी या चित्रपटाची गाणी लिहिलेली आहेत. या चित्रपटात ललित प्रभाकरचे नामदेव ढसाळाच्या रूपात रूपांतर प्रख्यात रंगभूषाकार श्रीकांत देसाई यांनी केले आहॆ..आपल्या भूमिकेविषयी ललित प्रभाकर म्हणाला, ही भूमिका मिळाल्यावर सर्वात मोठं आव्हान होतं, नामदेव ढसाळासारखं दिसणं. त्यासाठी दिग्दर्शिका वरुणा राणा आणि रंगभूषाकार श्रीकांत देसाई यांनी अथक प्रयत्न केले.पहिल्या लूक ट्रायलला मल्लिका नामदेव ढसाळ यांनी "अगदी असाच दिसायचा नामदेव!" असं म्हटल्यावर आम्हाला मोठा दिलासा मिळाला. या भूमिकेमुळे त्यांच्या विचारांशी आणि संघर्षाशी अधिक जवळून परिचय झाला. क्रांतिकारी आणि कवी मनाचं हे दुर्मिळ मिश्रण साकारण्याची संधी मिळणं, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.'' .यावेळी दिग्दर्शिका वरुणा राणा म्हणाल्या, ''नामदेव ढसाळ हे केवळ व्यक्तिमत्त्व नव्हे, तर एक प्रक्षोभक विचार आहेत. त्यांच्या जीवनातील संघर्ष, त्यांच्या कवितेतील विद्रोह आणि समाजाला विचार करायला भाग पाडणारी त्यांची भूमिका पडद्यावर मांडणे हे मोठे आव्हान आहे. हा चित्रपट केवळ एका कवीची कथा नसून, तो एका चळवळीचा, एका विचारप्रवाहाचा आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचा दस्तऐवज आहे. 'ढसाळ'च्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या विचारांची ज्वाला आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवत आहोत. हा चित्रपट प्रेक्षकांना अस्वस्थ करेल, प्रश्न विचारायला भाग पाडेल आणि कदाचित अंतर्मुखही करेल. ढसाळ हे शब्दांच्या पलीकडचं वादळ होते आणि त्या वादळाचा अनुभव प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात घ्यायला मिळणार आहे.".घोषणेनंतरपासूनच चर्चेत असलेल्या या चित्रपटाचा प्रवास आता प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. पोस्टर आणि प्रदर्शन तारीख जाहीर झाल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून, हा चरित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीत एक महत्त्वपूर्ण ठसा उमटवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.