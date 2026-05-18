पायात काटा घुसला आणि संवेदना गायब, देऊळ बंद 2 च्या शूटिंग दरम्यान 4 महिने बेडरेस्टवर होते मोहन जोशी

Marathi Entertainment News : लवकरच प्रदर्शित होणारा देऊळ बंद 2 या सिनेमा चर्चेत आहे. या सिनेमाचा पहिला भाग 10 वर्षांपूर्वी रिलीज झाला. आता या सिनेमाचचा सिक्वेल 21 मे ला रिलीज होणार आहे. मोहन जोशी पुन्हा एकदा स्वामी समर्थांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. तर स्नेहल तरडेची मुख्य भूमिका आहे. .नुकतंच महाराष्ट्र टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांना आलेला अनुभव शेअर केला. देऊळ बंद 2 च्या शूटिंगदरम्यान त्यांचा अपघात झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .मोहन जोशी यांना आता आरोग्य जपण्यासाठी ते काय करतात असा प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले,"खरं सांगायचं तर मी काहीच करत नाही. पूर्वी व्यायाम करायचो आता तोही आता करत नाही. देऊळ बंदच शूटिंग सुरु होतो तेव्हा बाभळीचा काटा माझ्या पायात गेला. त्यामुळे पायाचं ऑपरेशन झालं. चार महिने घरात तसाच झोपून होतो. टाचेतच बाभळीचा काटा घुसला होता. पावसाळा हा साधणार जून महिन्याच्या सात तारखेला वगैरे सुरु होतो. पण मागच्या वर्षी मे महिन्यातच पाऊस सुरु झाला. त्यामुळे आमचं शूटिंग कॅन्सल झालं. कारण सगळीकडे हिरवळ होती."."आजूबाजूचा परिसर बदलल्यामुळे आम्ही शूटिंग करू शकत नव्हतो त्यामुळे पुढच्या वर्षीची वाट पाहावी लागली. म्हणून यावर्षी ते शूट झालं. यावर्षी तो मला काटा लागला. काटा लागल्यानंतर मला सारखा ताप येत होता. मी अमरावतीला लग्नासाठी गेलो होतो. ताप उतरत नव्हतो म्हणून हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालो तेव्हा डॉक्टर म्हणाले की तुमच्या पायामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तो काय प्रॉब्लेम आहे हे पाहण्यासाठी त्यांनी खणून काढलं. माझ्यासमोरच त्यांनी पाय खणून काढला. तोपर्यंत मला काही कळलं नव्हतं."."मला डायबिटीस असल्यामुळे माझा पाय बधिर झाला होता. मग त्यांनी पायात स्ट्रेन टाकल्या. आता पायामध्ये थोड्या संवेदना आल्या आहेत. पण जखम बरी झाली नव्हती. आता मला थोडं बरं वाटू लागलं आहे." असं ते म्हणाले.