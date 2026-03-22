ना कुत्रा ना मांजर; पूजा सावंतला घरात पाळायचा आहे हा भयंकर प्राणी ! अभिनेत्रीचा खुलासा

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील सगळ्यांची लाडकी अभिनेत्री प्राणीप्रेमी आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. आजवर पूजाने अनेक कलाकृतींमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं आहे. लवकरच पूजा सखे गं साजणी या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. नुकत्याच दिलेल्या एक मुलाखतीत अभिनेता अभिजीत खांडकेकरने तिच्याविषयी धक्कादायक खुलासा केला. .अभिजीत आणि पूजा सध्या सिनेमाच्या प्रोमोशनमध्ये व्यस्त आहेत. नुकत्याच नवशक्तीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीतने पूजाची पोलखोल केली. त्यानंतर पूजाने यावर तिचं मत मांडलं. .तो म्हणाला की,"सर्पमित्र खूप असतात पण पेट म्हणून साप कुणाला आवडेल ? पण ते पूजाला आवडतात. तिचा ऑस्ट्रेलियामध्ये एक आवडता साप आहे त्याचं तिने नावही ठेवल आहे." यावर उत्तर देताना ती म्हणाली की,"ते एक अजगराचं पिल्लू आहे. त्याचं नाव सॅम आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये पेट शॉप असतात. तिथे साप पेट म्हणून पाळले जातात. तिथल्या एक शॉपमध्ये तो आहे. मी एकदा असंच पाहायला गेले. तेव्हा सगळ्या सापांमध्ये तो मला आवडला. कारण तो एकटाच होता ज्याने मला प्रतिसाद दिला. ".त्यानंतर अभिजीतने खुलासा केला की,"तिने सिडच्या पाठीशी तगादा लावला होता की आपण त्या पिल्लाला दत्तक हेऊया." त्यावर पूजाने उत्तर दिलं की,"मी अजूनही त्याच्या पाठी आहे. पण तो नाही म्हणाला. सिद्धेशचं म्हणणं आहे की कुत्रा मांजरापर्यंत ठीक आहे पण अजगर ! माझ्या घरी इतर पक्षी प्राणी आहेत पण मला सॅमला घरी आणायच आहे. ".त्यानंतर अभिजीत म्हणाला की,"मी असं ऐकलं आहे की अजगर हा हुशार प्राणी आहे. जर तो तुमच्या आजूबाजूला असलं तर तो तुमच्या शेजारी झोपून तुमच्या उंचीचा अंदाज घेतो की ही व्यक्ति आपण गिळू शकतो की नाही. पुढे जाऊन त्याने आस केलं त्यामुळे आमच म्हणणं असं आहे सॅम आता छोटा आहे पण पुढे जाऊन तो मोठा होईल आणि मग आपलं काम तमाम.".