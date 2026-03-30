दाक्षिणात्य अभिनेते प्रकाश राज यांना मातृशोक; कुटूंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगर

News : बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेविश्वात दमदार अभिनयाने ओळख निर्माण करणारे अभिनेते प्रकाश राज यांच्या आईचं आज 30 मार्चला निधन झालं. त्या मृत्यूसमयी 86 वर्षांच्या होत्या. गेली अनेक वर्षं त्या वयाशी संबंधित अडचणींचा सामना करत होत्या. राहत्या घरीच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. .त्यांच्या निधनाच्या बातमीविषयी समजताच सिनेविश्वातील अनेक कलाकारांनी आणि तंत्रज्ञांनी त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली. प्रकाश यांच्या चाहत्यांनीही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. .प्रकाश राज यांच्या आईच नाव सुवर्णलता असं होतं. आज संध्याकाळी बंगळुरूमध्येच त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडणार आहेत. प्रकाश राज यांचे नातेवाईक, सिनेविश्वातील जवळचे मित्र यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. .प्रकाश यांच्या आईचा जन्म कर्नाटकमधील एका ख्रिश्चन कुटूंबात झाला. लहानपणीच आई वडील वारल्यामुळे त्यांचं बालपण अनाथालयात गेलं. पुढे त्यांनी परिचारिकेच शिक्षण पूर्ण करून हॉस्पिटलमध्ये नोकरी स्वीकारली. याचवेळी त्यांनी भेट होणाऱ्या पतीशी झाली आणि त्यांनी विवाह केला. प्रकाश यांचे वडील हिंदू होते..प्रकाश यांच्या यशामध्ये आईचं योगदान मोठं राहिलं आहे. तसा उल्लेख त्यांनी अनेकदा मुलाखतींमध्ये केला आहे. प्रकाश यांचे वडील दारूच्या अधीन होते त्यामुळे त्यांच्या आईवरच घराची जबाबदारी होती. .स्वर्णलता यांच्या निधनाची बातमी समजताच आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि अभिनेते पवन कल्याण यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. तर अनेक दिग्गजांनीही त्यांच्यासाठी पोस्ट शेअर केली.