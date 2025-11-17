Viral Video: 'इथं रक्त सांडलं, इतिहास घडला' रायगडाची अवस्था पाहून प्रवीण तरडे संतापले, म्हणाले... 'महाराजांचं अस्तित्व...'

Pravin Tarde Furious Over Raigad Fort’s Condition: प्रवीण तरडे हे एक उत्तम अभिनेते आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी सुद्धा ते चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच प्रवीण तरडे यांनी नुकतीच रायगड किल्ल्याला भेट दिली. परंतु रायगड किल्ल्यावरची अवस्था पाहून त्यांना फार अस्वस्थ झालं. त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत संताप व्यक्त केलाय. .प्रवीण तरडे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी रायगड किल्ल्यावरची परिस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. व्हिडिओमध्ये ते म्हणताय की, 'आज रायगड पहायला आलेलो. इथली माती, भिंती, दगडांना हात लावताना वाटत होतं की, कधीतरी इथून महाराज गेले असतील. याला स्पर्श केला की, महाराजांचा भास होतो. परंतु आपल्या लोकांनी काय केलय बघा जरा?'.'आम्ही किल्ला पाहत असताना ऐतिहासिक वस्तूंच्या खपच्यांमध्ये रॅपर्स टाकलेत. ज्याने कोणी हे इथं टाकलं असेल त्याला मी मनापासून विनंती करतो की, बाबा तू परत रायगडावर येऊ नकोस. ही कचरा टाकायची जागा नाहीय. इथं आपल्या बापजाद्यांनी इतिहास घडवला आहे. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची पवित्र भूमी आहे. आजही इथे कुठेतरी महाराज असतील. ते कुठेच गेलेले नाहीत. याचं भान ठेवा. '.या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रवीण तरडेंनी पर्यंटकांनी विनंती केली आहे की, 'इथे खुप पर्यंटक येत जातात. त्यांना एकच विनंती आहे की, कृपया रायगड स्वच्छ ठेवा. रस्त्यावरचा कचरा उचलता तरी येतो. परंतु तुम्ही दगडांच्या खाच्यात घातलेला कचरा कसं काढायाचा. हे आपल्या राजाचं आहे. आपलं आहे.' असं ते व्हिडिओमध्ये म्हणालेत. .‘मला काय होतंय ते पाहायचं होतं’ हार्ट अटॅकनंतर पूर्ण शुद्धीत सुष्मिता सेनने सर्जरी केली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.