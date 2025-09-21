लहान वयातच राज कपूर यांची लागलेली वेश्या वस्तीत जाण्याची सवय; वडिलांनी दिलेली कडक शिक्षा!

Premier

ACTOR RAJ KAPOOR GOING TO RED LIGHT AREA: अभिनेते राज कपूर यांना लहान वयातच वेश्या वस्तीत जाण्याची सवय लागली होती. त्यावेळी त्याच्या वडिलांनी वैतागून त्याच्या मित्राला ही गोष्ट सांगितली. त्यावेळी मित्र केदार शर्मा यांनी त्यांच्या कानशिलात लगावली.
गीता बाली, मधुबाला सारख्या मोठ्या कलाकरांसोबत राज कपूर यांनी सुपरहिट चित्रपट दिले. तसंच अनेक चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयामुळे त्याचे चित्रपट सुपरहिट ठरले. परंतु त्यांच्या करिअरचा सुरुवातील काळ फार वेगळा होता. दिवंगत केदार शर्मा यांनी राज कपूर यांच्यासोबत सुरुवातीच्या काळात काम केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी राज कपूर सोबतचा अनुभव एका मुलाखतीत शेअर केला होता.

