लहान वयातच राज कपूर यांची लागलेली वेश्या वस्तीत जाण्याची सवय; वडिलांनी दिलेली कडक शिक्षा!

गीता बाली, मधुबाला सारख्या मोठ्या कलाकरांसोबत राज कपूर यांनी सुपरहिट चित्रपट दिले. तसंच अनेक चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयामुळे त्याचे चित्रपट सुपरहिट ठरले. परंतु त्यांच्या करिअरचा सुरुवातील काळ फार वेगळा होता. दिवंगत केदार शर्मा यांनी राज कपूर यांच्यासोबत सुरुवातीच्या काळात काम केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी राज कपूर सोबतचा अनुभव एका मुलाखतीत शेअर केला होता. .केदार शर्मा यांनी अभिनयासह, निर्माता म्हणून सुद्धा काम केलं. तेव्हा त्यांनी बनवलेले नील कमल, बावरे नैन आणि जोगन सारखे चित्रपट सुपरहिट ठरले. राज कपूर अभिनेता बनण्यापूर्वी राज कपूर यांचे वडील पृथ्वीराज कपूर राज यांच्या वागण्याचा खूप त्रास व्हायचा. त्यामुळे त्यांनी कंटाळून केदार शर्मा यांच्याकडे मदत करण्याची विनंती केली..1999 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये केदार शर्मा म्हणाले की, 'राज कपूर यांचे वडील माझा खूप सन्मान करत होते. एक मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांनी हात जोडून माझ्याकडे मदतीची मागणी केली. ते म्हणाले की, राज अभ्यास करण्याच्या वयात वेश्या वस्तीत जातो. आणि त्या महिलांची भेट घेतो. तेव्हा मी त्यांना राजला योग्य मार्गावर आणण्याचं वचन दिलं होतं.'.पुढे बोलताना केदार शर्मा म्हणाले की, 'राज कपूर माझ्यासोबत एक सहायक म्हणून काम करत होते. जेव्हा मी त्याला विचारलं की, तु काम करण्यासाठी तयार आहे का? त्यावेळी राजने होकार दिला. राजला कॅमेऱ्यात बघून विंचरण्याची सवय होती. अनेक वेळा सांगून सुद्धा राज कपूर ऐकत नव्हते. त्यामुळे एक दिवस त्याने असं केलं आणि मी त्याला जोरात कानशिलात लगावली.'.