लग्नानंतर 14 वर्षांनी सुपरस्टार अभिनेता दुसऱ्यांदा झाला बाबा; पत्नीने दिला जुळ्या मुलांना जन्म

Bollywood News : दाक्षिणात्य सुपरस्टारकडे घरात जुळ्या बाळाचं आगमन झालं आहे. हा अभिनेता आहे राम चरण आणि त्याची पत्नी उपासना. नुकतंच उपासनाने जुळ्या मुलांना जन्म दिला. अभिनेत्याचे वडील मेगास्टार चिरंजीवी यांनी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून ही आनंदाची बातमी शेअर केली. .चिरंजीवी यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की,"प्रचंड आनंद आणि कृतज्ञतेने भरलेल्या हृदयासह, आम्हाला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की @alwaysramcharan आणि @upasanakaminenikonidela यांना जुळ्या मुलांचा आशीर्वाद मिळाला आहे - एक बाळ मुलगा आणि एक बाळ मुलगी. बाळे आणि आई दोघेही निरोगी आहेत आणि त्यांची तब्येत चांगली आहे. आमच्या कुटुंबात या लहान मुलांचे स्वागत करणे हा आजी-आजोबा म्हणून आमच्यासाठी शुद्ध आनंदाचा आणि दैवी आशीर्वादाचा क्षण आहे. आम्ही सर्वांच्या प्रार्थना, प्रेम, आशीर्वाद आणि शुभेच्छांसाठी मनापासून आभार मानतो ".राम चरण च इतर कुटूंब आणि चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत या जोडीचं अभिनंदन केलं आहे. या दोघांना आधीच एक मुलगी आहे. तिचं नाव क्लिन कारा कोनिडेला आहे. आता ते दुसऱ्यांदा आई-बाबा झाले आहेत. .2012 साली या दोघांनी लग्न केलं. त्यांनतर 11 वर्षांनी त्यांच्या पहिल्या मुलीचा जन्म झाला. आता दुसऱ्यांदा ते मुलगा आणि एक मुलगी अशा जुळ्या मुलांचे आई बाबा झाले आहेत. त्यामुळे कोनिडेला कुटूंबात आनंदाचं वातावरण आहे. .लवकरच राम चरण नव्या सिनेमातून भेटीस येणार आहे. गेल्या वर्षी त्याचा कियारा अडवानीबरोबर सिनेमा रिलीज झाला. पण हा सिनेमा फ्लॉप झाला.