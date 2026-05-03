"म्हणून आम्ही मुलाचा विचार केला नाही" राकेशने केला मूल होऊ न देण्याच्या निर्णयाबाबतचा खुलासा

Marathi Entertainment News : अभिनेता राकेश बापटने मराठीबरोबरच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही नाव कमावलं आहे. बिग बॉस मराठी सीझन 6मुळे हा अभिनेता चर्चेत आला. सहाव्या पर्वाचा उपविजेता ठरलेल्या राकेशने नुकतंच त्याच्या खासगी आयुष्यवर भाष्य केलं. त्याची एक्स पत्नी आणि त्याने मुलं होऊ न देण्याचा निर्णय का घेतला याबाबत सांगितलं. .राकेशने रिद्धी डोग्राशी लग्न केलं. त्यानंतर काही काळाने त्यांचा घटस्फोट झाला. बिग बॉस मराठीचाय सहाव्या पर्वात या मुद्द्यावरून त्यांचं भांडण झालं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या खासगी आयुष्यावर भाष्य करत अनेक गोष्टींवर खुलासा केला. .राकेशने मित्र म्हणे चॅनेलला नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी तो म्हणाला की,"रिद्धी आणि मी एकमेकांचे कायम चांगले मित्र-मैत्रीण राहिलो आहोत. मी माझ्या बेस्ट फ्रेंडबरोबर लग्न केलं होतं. 7-8 वर्षं आम्ही एकत्र राहिलो. आयुष्य खूप सुंदर होतो. आयुष्यात चढउतार येत असतात पण कुठेतरी आपण दुखावले जातो. वैचारिक मतभेदही होतात. पण ते व्हायला लागलं तेव्हाच आम्ही ठरवलं की आपली मैत्री इतकी महत्त्वाची आहे की कुठल्याही गोष्टीमुळे त्यावर परिणाम नको व्हायला. "."आम्ही वेळेत निर्णय घेण्याला प्राधान्य दिलं. जर तुझ्या आयुष्यात एक नवीन व्यक्ती येण्याची किंवा माझ्या आयुष्यात नवीन व्यक्ती येण्याची शक्यता असेल तर त्याला संधी देऊयात. आम्ही 7 वर्षं एकत्र राहिलो. आम्ही खूप समजूतदारपणे हा निर्णय घेतला, एकमेकांना दोष दिला नाही. काही लोक मुलांसाठी वगैरे लग्न टिकवतात पण आमच्या बाबतीत तशी गोष्ट नव्हती. ".मुलांचा विचार का केला नाही याबद्दल सांगताना राकेश म्हणाला की,"आम्ही आमच्या कामात इतके व्यग्र होतो आणि लग्न झालं तेव्हा आम्ही दोघे करिअरच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर होतो. आम्ही दोघंच होतो. आम्हाला कौटुंबिक पाठींबा नव्हता त्यामुळे आम्ही मुलांचा विचार करू शकत नव्हतो. कारण त्यांना वाढवणार कोण ? कारण एक तर तिला तिचं करिअर सोडून घरी बसावं लागेल किंवा मला ते करावं लागेल आणि दुसऱ्यांकडे मुलांना सोडणं ही संकल्पनाच आम्हाला पटली नाही. त्यामुळे आम्ही त्यावेळेस एकमताने निर्णय घेतला की आता हे नको जेव्हा वेळ येईल तेव्हा बघू. पण नंतर आम्हला लक्षात आलं की आम्हाला एकत्र राहणंही शक्य नाहीये. मग आम्ही घटस्फोट घेऊन मित्र-मैत्रीण म्हणून राहण्याचा निर्णय घेतला.".