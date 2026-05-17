'मला रक्ताच्या उलट्या…' प्रसिद्ध अभिनेत्याचा घटस्फोटामुळे सिनेसृष्टीतून ब्रेक, म्हणाला...'काळी जादू अन्..'

RAVI MOHAN EMOTIONAL DIVORCE PRESS CONFERENCE: अभिनेता रवी मोहन हा त्याच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आलाय. रवी मोहन आणि पत्नी आरती यांचं नातं संपण्याच्या मार्गावर आहे. या घटस्फोटादरम्यान अभिनेता रवीचे नाव एका गायिकेसोबत जोडले गेलय. त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा सुरु असताच रवी मोहननं सिनेविश्वातून ब्रेक घेणार असल्याचं सांगितलंय. यावेळी त्याने प्रेन्स कॉर्न्फरन्स घेत पूर्वपत्नी आरतीवर गंभीर आरोप केले. .रवी मोहननं सांगितलं की, पुर्वपत्नी आरतीमुळे त्याला विनाकारण अपमान सहन करावा लागला. 'अनेक वर्ष गुलामासारखी वागणूक दिली गेली. परंतु आता बस झालं. मी खुप वर्ष गप्प राहिलो, आता ती वेळ आली आहे जेव्हा लोकांना वाटतं की, रवी मोहन एक हळव्या मनाचा माणूस आहे. मी पूर्वी तसा होतो पण आता नाही. आता मी गप्प राहणार नाही' अशा इशारा रवीनं दिलाय. .यावेळी एक्स पत्नीबद्दल बोलताना त्याला रडू कोसळलं. यावेळी त्याने सांगितलं की, घटस्फोट होत नाही. तोपर्यंत मी अभिनय करणार नाही. माझं आयुष्य पुन्हा सामान्य होईल आणि मी परत येईन' असं म्हणत सिनेविश्वातून ब्रेक घेत असल्याचं जाहीर केलय. यावेळी त्याने पत्नीच्या वाईट वागण्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर केल्या..पुढे बोलताना रवी मोहन म्हणाला की, 'मी २३ वर्षांपासून अभिनय क्षेत्रात काम करतो, दिवस रात्र मी माझ्या कुटुंबासाठी काम केलं. आता माझ्या मुलांना भेटू दिलं जात नाही. मी माझ्या मुलांना कसं सोडू शकतो? त्यांना भेटण्याची परवानगी नाही. त्यांना शाळेतून आणायला गेलो तरी बॉडीगार्ड पाठवतात.' अशा भावना रवीनं व्यक्ती केल्यात..रवी मोहननं त्याची बायकोवर काळी जादूटोणा केल्याचा आरोप केलाय. त्याने सांगितलं की, 'मला रक्ताच्या उलट्या होत्या. तिने माझ्यावर काळी जादू केलीय. पत्नी पैशांवर नियंत्रण ठेवत असून थोडे जास्त पैसे खर्च केले की लगेच फोन येतो' असा आरोपही अभिनेत्यानं केलाय.