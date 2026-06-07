वाईट ब्रेकअप होऊनही सचिन पिळगावकरांनी निभावलं एक्स गर्लफ्रेंडला दिलेलं वचन !

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्री आणि बॉलिवूड गाजवणारे अष्टपैलू अभिनेते, दिग्दर्शक, गायक आणि निर्माते सचिन पिळगांवकर काही ना काही कारणामुळे चर्चेत असतात. सचिन यांनी सुप्रिया सबनीस यांच्याशी लग्न केलं असलं तरीही त्या आधी ते वेगळ्याच अभिनेत्रीबरोबर रिलेशनशिपमध्ये होते. पण काही कारणामुळे त्यांचा ब्रेकअप झाला होता. पण त्यावेळी तिला दिलेलं वचन त्यांनी निभावलं होतं..ही अभिनेत्री आहे सारिका ठाकूर. सारिका आणि सचिन यांनी एकत्र काही सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. रोमँटिक हिरो म्हणून सचिन यांची प्रतिमा होती. सारिका आणि सचिन एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांना लग्नही करायचं होतं. पण याचा परिणाम मुलीच्या करिअरवर होईल या भीतीने सारिकाच्या आईने सचिन यांच्यासोबतच नातं मोडलं. याचा धक्का त्यांना बसला. .दरम्यान सारिका यांनीही सचिन यांच्याप्रमाणेच बालवयात सिनेमांमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांचा जन्म एका मराठी कुटूंबात झाला. त्यांचे वडील मराठी होते तर आई राजपूत होत्या. सारिका लहान असतानाच त्यांचे आई-वडील वेगळे झाले होते. पैसे कमावण्यासाठी सारिका यांच्या आई सतत त्यांच्यावर दबाव ठेवायच्या. तर सारिका यांना त्यांच्या वडिलांना भेटायची इच्छा होती पण आईच्या दबावामुळे त्या त्यांचा शोध घेऊ शकत नव्हत्या. रिलेशनशिपमध्ये असतानाच सचिन यांनी सारिका यांना त्यांच्या वडिलांशी भेट घडवण्याचं वचन दिलं होतं. .सचिन यांच्याशी ब्रेकअप झाल्यावरही त्यांना या वचनाची आठवण होती. सारिका यांनी कमल हासन यांच्याशी लग्न केलं. तर पुढं आर्थिक वादामुळे त्यांनी त्यांच्या आईशीही संबंध तोडले होते. .1992 मध्ये सारिका मुंबईत परत आल्या तेव्हा त्यांनी सचिन यांना फोन करून त्यांच्या वचनाची आठवण करून दिली. त्यांनी सचिन यांना त्यांचे वडील जे जे रुग्णालयात फोटोग्राफर म्हणून काम करतात आणि त्यांचं आडनाव सावंत आहे असं सांगितलं. एवढीशी माहिती घेऊन सचिन यांनी त्यांचे सहकारी भालेकर यांना जे जे रुग्णालयात पाठवलं. योगायोगाने भालेकर नेमके सावंत यांनाच भेटले. त्यांच्याशी बोलल्यावर तेच सारिकाचे वडील असल्याची खात्री त्यांना पटली. .सचिन यांनी सारिका यांना याबद्दल सांगितलं. त्या वडील मुलीची भेट त्यांनी घडवून आणली. सारिका यांनी पाया पडून सचिन यांचे आभार मानले. सारिका यांच्या परवानगीनेच सचिन यांनी या गोष्टीचा उल्लेख त्यांच्या आत्मचरित्रात केला आहे. .शब्द, आठवणी आणि मैत्रीचा शंभरावा सोहळा; ‘पत्रापत्री’च्या साभिनय अभिवाचनाचा शतकमहोत्सवी प्रयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.