Viral Video: जुम्मे की रात है...! भाईजानने परदेशात दाखवला डान्सचा जलवा, नेटकरी म्हणाले...'एनर्जी कमाल...'

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याने इतक्या वयातही आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे. नुकतच त्याने त्याच्या सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत. त्याने त्याचे फिटनेस फोटो दाखवून चाहत्यांना अवाक केलंय. इतक्या वयातही सलमान खान आहे फिट कसा राहतो? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. .दरम्यान सध्या भाईजान दबंग टूरवर आहे. सलमान बाहेरगावी असल्यानं बिग बॉसच्या वीकेंडचं होस्टिंग दिग्दर्शन रोहित शेट्टी करणार आहे. सलमान खानचा विदेशात सुद्धा मोठा चाहतावर्ग आहे. विदेशातील चाहते सुद्धा गेल्या अनेक दिवसापासून दबंग टूरची आतुरतेने वाट पाहत होते. .सलमान खानच्या दबंग टूरचं आयोजन 14 नोव्हेंबर रोजी कतारमधील एशियन टाऊन अॅम्फीथिएटरमध्ये करण्यात आलं होतं. या टूरमध्ये सलमान खानसोबत तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोव्हर, जॅकलिन फर्नांडिस या सेलिब्रिटींची सुद्धा प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान या सगळ्यात सगळ्यांवर भारी पडला तो भाईजान..दबंग टूर या कार्यक्रमात भाईजाने 'किक' सिनेमातील 'जुम्मे की रात है' गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. यावेळी त्याच्यासोबत तमन्ना भाटियासह जॅकलिन फर्नांडिस सुद्धा थिरकली. विशेष म्हणजे वयाच्या 59 व्या वर्षी त्याची फिटनेस आणि डान्सच्या टेप्स पाहून चाहत्यांना थक्क केलय..यावेळी सलमान आणि तमन्ना यांनी 'टायगर जिंदा है' सिनेमावर 'दिल दियां गल्ला...' या गाण्यावर एकत्र डान्स केलाय. हा डान्स पाहून प्रेक्षकांनी तम्मना आणि भाईजानचं कौतूक केलय. चाहत्यांना त्यांचा डान्स प्रचंड आवडला असून सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर भाईजानच्या डान्सची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर कमेंट करत म्हटलय की, 'या वयातही भाईजानची एनर्जी कमाल आहे' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर सलमानची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान सलमान बद्दल बोलायचं झालं तर सध्या तो 'बॅटल ऑफ गलवान' या सिनेमाच्या चित्रिकरणात व्यस्त आहे. तसंच तो बिग बॉस 19 चा शो सुद्धा होस्ट करत आहे. .धर्मेंद्र यांच्या वाढदिवसाची जय्यद तयारी सुरु...! हेमा मालिनी म्हणाल्या...'आता प्रत्येक दिवस आमच्यासाठी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.